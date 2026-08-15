Siete aspirantes detenidos por un presunto abuso sexual en la Escuela Penitenciaria de Santa Fe

Un joven de 19 años denunció haber sido atacado por compañeros dentro del establecimiento de formación. Los siete sospechosos fueron detenidos y serán llevados a audiencia imputativa.
Santa Fe15/08/2026LORENA ACOSTALORENA ACOSTA

La Justicia santafesina investiga un grave episodio ocurrido dentro de la Escuela Penitenciaria N.º 7 “Marcos Sánchez”, en la ciudad de Santa Fe, donde un aspirante de 19 años denunció haber sido víctima de una agresión sexual por parte de compañeros de su misma promoción.

Por el caso fueron detenidos siete jóvenes que también cursaban el trayecto de formación para ingresar al Servicio Penitenciario provincial. Aunque inicialmente se había informado sobre dos arrestos y cinco personas buscadas, durante el viernes se completaron las siete detenciones.

De acuerdo con la denuncia, el episodio ocurrió el jueves alrededor de las 19 dentro del establecimiento. La víctima habría sido reducida, golpeada y sometida a tocamientos, mientras otros tres aspirantes intervinieron para frenar la situación. Estos detalles forman parte del relato incorporado a la investigación judicial.

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La causa está a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro. La víctima fue derivada para la realización de evaluaciones físicas y psicológicas y recibe asistencia junto a su familia.

La investigación tiene por el momento una calificación provisoria de abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas y lesiones leves. Esa figura podría modificarse según las pruebas que se incorporen al expediente.

Los siete detenidos deberán comparecer en una audiencia imputativa prevista para el martes, donde la Fiscalía expondrá formalmente los cargos y podrá solicitar las medidas cautelares correspondientes.

El caso genera repercusión provincial por haberse producido dentro de una institución destinada a la formación de futuros integrantes del Servicio Penitenciario de Santa Fe.

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