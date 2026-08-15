Bomberos combatieron durante varias horas un incendio de campo en la zona rural

El siniestro ocurrió este viernes por la tarde. El viento dificultó las tareas y fue necesario trabajar con maquinaria para evitar que las llamas alcanzaran un rastrojo de maíz.
Villa Cañás15/08/2026LORENA ACOSTALORENA ACOSTA

Un incendio de campo demandó varias horas de trabajo de los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás durante la tarde de este viernes 14 de agosto.

La intervención comenzó alrededor de las 17:27, luego de que productores rurales alertaran sobre un foco ígneo en una zona de campo.

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que las llamas afectaban una cañada de grandes dimensiones y avanzaban en dirección a un rastrojo de maíz lindero.

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Ante esta situación, las tareas se concentraron en frenar la propagación del fuego. Para ello trabajaron los bomberos junto con maquinaria equipada con discos, lo que permitió realizar cortafuegos y controlar el avance de las llamas.

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Desde el cuartel señalaron que el operativo se extendió durante varias horas debido a los cambios en la dirección del viento, que complicaron las tareas.

Finalmente, el incendio pudo ser controlado y las dotaciones regresaron al cuartel sin novedades.

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