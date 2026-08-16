El hogar es el espacio donde los niños pasan buena parte de su tiempo, juegan, aprenden y desarrollan su creatividad. Sin embargo, también puede convertirse en escenario de accidentes que, en muchos casos, pueden prevenirse con medidas sencillas.

En el marco del Día del Niño, especialistas destacan la importancia de acondicionar casas y departamentos para permitir que los más pequeños puedan desplazarse y explorar de manera segura.

La prevención no implica limitar el movimiento o la curiosidad, sino reducir aquellos peligros que pueden encontrarse en distintos sectores de una vivienda.

Caídas y golpes

Escaleras, balcones, ventanas, camas y pisos resbaladizos aparecen entre los lugares de mayor riesgo.

Entre las recomendaciones se encuentran colocar barreras en escaleras, instalar redes de protección en ventanas y balcones, mantener despejadas las zonas de circulación y reforzar la supervisión de los adultos.

Quemaduras

La cocina, los calefactores, las planchas y los líquidos calientes requieren especial atención, principalmente cuando hay niños menores de cinco años.

Se recomienda colocar los mangos de ollas y sartenes hacia el interior de la cocina, mantener a los chicos alejados de las fuentes de calor y comprobar la temperatura del agua antes del baño.

Riesgos eléctricos

Los enchufes, cables deteriorados y conexiones sobrecargadas también representan un peligro.

Los protectores para tomacorrientes, el mantenimiento periódico de las instalaciones eléctricas y evitar conexiones improvisadas ayudan a disminuir las posibilidades de descargas o incendios.

Incendios

Las fallas eléctricas, los descuidos en la cocina, las velas y el uso incorrecto de calefactores están entre las posibles causas de incendios dentro de una vivienda.

Mantener los artefactos en condiciones, evitar sobrecargar enchufes y contar con detectores de humo son algunas de las medidas preventivas mencionadas.

Intoxicaciones

Medicamentos, productos de limpieza y plaguicidas deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

La recomendación es guardarlos en lugares altos o bajo llave y conservarlos siempre dentro de sus envases originales para evitar confusiones.

En todos los casos, la supervisión de los adultos y la adecuación de los espacios resultan fundamentales para reducir riesgos y permitir que los chicos puedan jugar y desarrollarse en un ambiente más seguro.