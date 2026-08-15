Por qué cada vez más personas postergan tener hijos en Argentina

La decisión de tener hijos aparece cada vez más atravesada por factores económicos, laborales, personales y familiares. En ese contexto, UNFPA y VOICES! impulsan una encuesta en Argentina para conocer qué condiciones influyen en las intenciones reproductivas y por qué muchas personas terminan teniendo menos hijos de los que alguna vez imaginaron.

El estudio, denominado “Deseos reproductivos en la encrucijada: motivaciones y barreras para decidir en contextos de baja natalidad”, está dirigido a personas de entre 18 y 70 años.

El relevamiento no se limita a preguntar cuántos hijos quiere tener cada persona. También analiza cuáles son las condiciones que consideran necesarias antes de avanzar con un proyecto familiar.

Entre los principales aspectos aparecen la estabilidad económica, el acceso a una vivienda, la posibilidad de terminar estudios, conseguir un empleo estable, desarrollar una carrera profesional, viajar, mantener una buena situación de salud y consolidar una relación de pareja.

Economía, trabajo y vivienda

Uno de los ejes del cuestionario es la situación económica. La encuesta indaga si las dificultades financieras, el desempleo, la inestabilidad laboral o el costo de criar a un hijo pueden llevar a postergar la maternidad o la paternidad.

La vivienda también ocupa un lugar central. Se consideran cuestiones como la falta de espacio, los costos de alquiler o compra y la posibilidad de contar con condiciones habitacionales adecuadas para formar una familia.

Otro punto es la relación entre crianza y empleo. El estudio consulta hasta qué punto las personas consideran posible compatibilizar el cuidado de los hijos con un trabajo remunerado.

También analiza cómo se distribuyen dentro de las parejas las tareas domésticas y de cuidado, uno de los factores que puede influir en la decisión de ampliar una familia.

Pareja, cuidados y proyectos personales

La falta de una pareja considerada adecuada, las diferencias entre los integrantes de una relación y una distribución desigual de las responsabilidades familiares aparecen entre las posibles razones que pueden modificar los proyectos reproductivos.

El cuestionario también pregunta quién se ocupa habitualmente de actividades como llevar a los hijos a la escuela, acompañarlos al médico, cocinar, ayudarlos con las tareas, vestirlos o trasladarlos a actividades extracurriculares.

Además, contempla el cuidado de adultos mayores dentro del hogar.

Fertilidad y salud

La encuesta incorpora preguntas relacionadas con las dificultades para concebir y los tratamientos de fertilidad.

También aborda cuestiones vinculadas con enfermedades crónicas, problemas durante embarazos o partos y situaciones relacionadas con la salud mental o la estabilidad emocional.

La edad es otro factor considerado, especialmente en aquellas personas que tuvieron su primer hijo más tarde y luego encontraron dificultades para alcanzar la cantidad de hijos que habían proyectado.

Por qué algunas personas deciden no tener hijos

El estudio también busca conocer las razones de quienes directamente deciden no ser madres o padres.

Entre las posibilidades aparecen la intención de priorizar otros proyectos personales, considerar que la crianza demanda demasiado tiempo y energía, los costos económicos, las preocupaciones sobre el embarazo y el parto y el temor ante problemas de salud.

También se analizan preocupaciones vinculadas con el contexto en el que podrían crecer los hijos, como guerras, pandemias, inseguridad, cambio climático o deterioro ambiental.

Nuevas formas de familia

El relevamiento incluye además preguntas sobre distintas configuraciones familiares.

Entre otros puntos, consulta sobre la posibilidad de tener hijos sin una pareja estable, la convivencia sin matrimonio, el divorcio en familias con hijos y la aceptación de familias conformadas por personas del mismo sexo.

El objetivo de la encuesta es reunir información que permita comprender cómo cambiaron las expectativas relacionadas con la familia y qué obstáculos pueden dificultar que una persona concrete sus deseos de maternidad o paternidad.

En un escenario de baja natalidad, el estudio intenta aportar una mirada más amplia: detrás de la cantidad de nacimientos existen decisiones personales, condiciones económicas, vínculos familiares y expectativas sobre el futuro que también forman parte del fenómeno.