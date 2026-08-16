Trabajadores de la Comuna de Santa Isabel participaron este domingo por la mañana de una nueva instancia de capacitación denominada “Introducción a los Procesos Productivos Primarios”.

La propuesta forma parte de un programa conjunto impulsado con la Fundación Crucianelli y la Comuna de María Teresa, orientado a brindar nuevas herramientas de formación vinculadas con el ámbito productivo.

La actividad se desarrolló de manera virtual desde las instalaciones del Punto Digital de Santa Isabel, que cuenta con conectividad, computadoras y equipamiento audiovisual para facilitar el acceso a este tipo de propuestas.

Desde la Comuna destacaron la participación de los trabajadores y señalaron que estas instancias apuntan a incorporar conocimientos que puedan aplicarse en las tareas cotidianas y contribuir al desarrollo local.

La capacitación forma parte de una serie de acciones de formación que se llevan adelante mediante el trabajo conjunto entre instituciones de la región.