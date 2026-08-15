Los ataques aéreos israelíes registrados este sábado en el sur del Líbano dejaron al menos 11 personas muertas, según el balance actualizado de las autoridades sanitarias libanesas. Se trata de uno de los episodios más graves desde los acuerdos alcanzados en junio para reducir los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah.

Uno de los bombardeos impactó sobre una vivienda en las afueras de Ansar, en el distrito de Nabatieh. Allí murieron siete personas, entre ellas tres niños. Equipos de emergencia trabajaron entre los escombros para recuperar a las víctimas y asistir a los heridos.

Horas después se informó de otro ataque en Deir al-Zahrani, donde murieron otras cuatro personas, lo que elevó el número total de fallecidos durante la jornada.

El Ejército israelí afirmó que sus operaciones estuvieron dirigidas contra infraestructura de Hezbollah y las vinculó con acciones recientes contra soldados israelíes en el sur del Líbano. Las autoridades libanesas, en cambio, denunciaron que los bombardeos afectan a la población civil y ponen en riesgo las negociaciones para estabilizar la frontera.

La tensión continúa pese a los entendimientos diplomáticos alcanzados durante junio. Israel mantiene tropas en sectores del sur libanés y condiciona su retirada al desarme de Hezbollah, mientras que el grupo rechaza avanzar en ese proceso mientras continúe la presencia militar israelí.

Para los lectores del sur santafesino, la evolución del conflicto tiene relevancia por su impacto sobre la estabilidad internacional y por las posibles consecuencias económicas de una nueva escalada en Medio Oriente.