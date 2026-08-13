Gobernadores y referentes de distintos sectores del peronismo comenzaron a trabajar en un esquema de coordinación política y parlamentaria con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027.

La reunión se extendió durante unas tres horas y tuvo entre sus principales protagonistas al gobernador bonaerense Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, dirigentes que representan distintas vertientes dentro del espacio opositor.

También participaron los gobernadores Ricardo Quintela, de La Rioja; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Gildo Insfrán, de Formosa; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero.

Por el Congreso estuvieron Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, y José Mayans, referente del peronismo en el Senado.

Según informó Noticias Argentinas, los dirigentes parlamentarios impulsaron el encuentro con el objetivo de establecer una estrategia común para los próximos debates legislativos.

Entre los temas abordados estuvieron el Presupuesto 2027, las transferencias a las provincias, el impuesto a los combustibles, la situación fiscal de los distritos y el futuro de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Uno de los puntos de mayor coincidencia fue la defensa de las PASO. De acuerdo con una fuente citada por la agencia, los participantes consideraron importante mantener ese mecanismo para construir una propuesta electoral amplia de cara a 2027.

La postura aparece en contraposición con la intención del Gobierno nacional de avanzar con la eliminación de las primarias.

Durante la reunión también hubo cuestionamientos hacia los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, por sus posiciones de acercamiento o colaboración parlamentaria con el oficialismo.

Otro de los resultados del encuentro fue el avance, todavía sin una conformación definitiva, de una mesa política que buscaría reunir a gobernadores, autoridades partidarias y referentes legislativos del peronismo.

La presencia conjunta de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner fue uno de los datos políticos más relevantes. Los tres mantienen diferencias sobre la estrategia electoral que debería adoptar el espacio, mientras continúa abierta la discusión sobre las candidaturas presidenciales.

El encuentro representa un primer movimiento para intentar ordenar al peronismo antes de 2027, aunque todavía deberán resolverse diferencias internas, definir el funcionamiento de la mesa política y establecer una estrategia electoral común.

Para Santa Fe y el sur provincial, la discusión tendrá impacto directo en la conformación de las alianzas nacionales, las reglas electorales y la estrategia que adoptará el peronismo en cada distrito de cara a los próximos comicios.