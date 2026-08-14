Gobierno y PRO negocian un acuerdo para 2027

El Gobierno nacional y el PRO avanzan en conversaciones para construir un acuerdo político con vistas a las elecciones de 2027. La negociación contempla desde la integración de listas hasta el acompañamiento parlamentario y una eventual participación de ambas fuerzas en gobiernos provinciales.

La estrategia tiene como principales escenarios a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, aunque la intención de la Casa Rosada sería llevar el entendimiento a otros distritos donde el PRO mantiene presencia territorial. Entre las provincias mencionadas aparecen Santa Fe, Entre Ríos y Chubut.

En el caso santafesino, por el momento no trascendieron nombres, candidaturas ni una distribución concreta de lugares. La inclusión de la provincia forma parte de un esquema político más amplio que La Libertad Avanza pretende negociar distrito por distrito rumbo a 2027. El Gobierno ya venía trabajando con esa lógica territorial y analizando acuerdos diferenciados en distintas provincias.

Uno de los objetivos nacionales del oficialismo es conseguir que el PRO acompañe las principales reformas impulsadas por Javier Milei en el Congreso y, al mismo tiempo, consolidar el respaldo de Mauricio Macri a una eventual candidatura del Presidente para buscar la reelección.

Las negociaciones en Buenos Aires y CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, una de las alternativas que se analiza es sostener la candidatura de Jorge Macri y garantizar espacios importantes para La Libertad Avanza. Entre las posibilidades mencionadas figura Pilar Ramírez como eventual compañera de fórmula, aunque se trata de una hipótesis todavía sin confirmación.

En territorio bonaerense, Diego Santilli aparece entre los principales nombres del oficialismo para disputar la gobernación. La Libertad Avanza viene profundizando su armado político en la provincia con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

Reuniones entre LLA y el PRO

El acercamiento tuvo un nuevo capítulo con una reunión en Casa Rosada entre referentes de ambos espacios. De acuerdo con la información publicada por TN, participaron Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Las partes acordaron mantener contactos periódicos.

Sin embargo, desde el PRO señalaron públicamente que todavía no se discutieron candidaturas ni acuerdos electorales por distrito y consideraron prematuro hablar de definiciones.

La negociación, por lo tanto, permanece abierta. Para Santa Fe, el dato político central es que la provincia aparece dentro del mapa donde el oficialismo nacional busca construir acuerdos, aunque todavía no existe información pública sobre cómo podría traducirse ese entendimiento en el armado electoral santafesino.