El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajaron este viernes a Catamarca para firmar un convenio que permitirá avanzar con la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Del acto participaron los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Elías Suárez, de Santiago del Estero. La iniciativa contempla una inversión de $99.769 millones y busca beneficiar a aproximadamente 35.900 habitantes de ambas provincias.

La primera etapa prevé la construcción de dos plantas potabilizadoras y cerca de 50 kilómetros de acueductos, con un plazo estimado de ejecución de 36 meses.

El proyecto apunta a mejorar el abastecimiento de agua para las poblaciones alcanzadas y, al mismo tiempo, ampliar la disponibilidad del recurso para sectores productivos del este catamarqueño y santiagueño.

La firma se realizó en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), en la capital catamarqueña. La actividad había sido prevista inicialmente para la semana anterior, pero fue postergada debido a una alerta meteorológica.

Durante la visita, Santilli sostuvo que el desarrollo de infraestructura debe estar acompañado por mecanismos de financiamiento sostenibles.

“La Argentina necesita infraestructura para crecer y desarrollarse, pero tenemos que hacerla de manera sostenible: con inversión del sector privado y financiamiento de los organismos multilaterales a tasas competitivas y a largo plazo”, afirmó.

Según el material difundido, Catamarca y Santiago del Estero habían solicitado formalmente al Gobierno nacional avanzar con la iniciativa en enero de 2025. Posteriormente se desarrolló un proceso licitatorio internacional y la correspondiente apertura de ofertas.

“Nuestro compromiso es trabajar con las provincias y transformar proyectos en hechos concretos”, señaló Santilli durante la jornada.

La agenda entre Nación y Catamarca también incluyó conversaciones vinculadas con rutas nacionales y deudas recíprocas entre ambas administraciones. Por ese motivo participaron además funcionarios vinculados con Interior, Infraestructura y Vialidad Nacional.

Más allá de la obra, la visita tuvo un componente político. Desde la Casa Rosada buscan fortalecer el diálogo con gobernadores provinciales mientras comienzan a ganar espacio las conversaciones y movimientos partidarios relacionados con el escenario electoral de 2027.

En ese contexto, Jalil también aparece dentro de las discusiones internas del peronismo. El gobernador riojano Ricardo Quintela manifestó su intención de dialogar con el mandatario catamarqueño y con el tucumano Osvaldo Jaldo para acercarlos a la estrategia nacional del espacio.

La presencia de los funcionarios nacionales generó además una convocatoria a protestar por parte del dirigente del Partido Obrero Pedro Saracho, quien cuestionó las políticas económicas del Gobierno y llamó a manifestarse durante la visita.

Para Santa Fe y el sur provincial, el acuerdo resulta relevante porque expone el modelo que Nación plantea para nuevas obras de infraestructura: financiamiento de organismos internacionales, participación privada y acuerdos específicos con los gobiernos provinciales.