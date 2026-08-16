El zoológico Hogle, ubicado en Utah, Estados Unidos, anunció el nacimiento de una cría de jirafa macho que se encuentra en buen estado de salud y permanece bajo seguimiento de especialistas.

El ejemplar es hijo de Minka y Ja y, al momento de nacer, registró un peso de 63 kilos y una altura de 1,73 metros.

Según informó el establecimiento, a pocas horas del nacimiento la jirafa logró ponerse de pie, dio sus primeros pasos y comenzó a alimentarse por sus propios medios, señales consideradas positivas durante las primeras etapas de desarrollo.

El animal permanece bajo el monitoreo del equipo veterinario y de conservación del zoológico, que sigue su evolución y el proceso de integración con el resto de la manada.

La llegada de la nueva cría también fue destacada por su importancia para los esfuerzos de conservación de las jirafas, cuya situación poblacional genera preocupación en distintas regiones de África.

Además de despertar el interés de los visitantes, el nacimiento vuelve a poner en agenda la importancia de los programas destinados a preservar especies amenazadas y mantener poblaciones genéticamente saludables.