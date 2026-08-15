El presidente Javier Milei volverá a concurrir al Congreso de la Nación para presentar el proyecto de Presupuesto el próximo 15 de septiembre, según confirmaron fuentes parlamentarias del oficialismo a la Agencia Noticias Argentinas.

Será la segunda vez que el mandatario encabece personalmente este trámite legislativo. La primera fue el 15 de septiembre de 2024, cuando presentó el Presupuesto 2025 desde el recinto de la Cámara de Diputados.

En aquella oportunidad, Milei utilizó un atril ubicado en el centro del recinto y asumió un rol que históricamente estuvo reservado al ministro de Economía.

Ese proyecto finalmente no llegó a ser votado, luego de que las negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores quedaran estancadas en torno al reparto de fondos.

En 2025, en cambio, el Presidente decidió no asistir al Congreso. La presentación del Presupuesto 2026 se realizó a través de un mensaje grabado desde la Casa Rosada y emitido por cadena nacional.

Ese proyecto sí logró ser aprobado por ambas cámaras, aunque su sanción se concretó durante las sesiones extraordinarias de diciembre.

La presencia presidencial también implica cambios en la organización interna del Congreso. En 2024 se desplegó un fuerte operativo de seguridad, con participación de fuerzas federales, controles de acceso, revisión de oficinas y restricciones en el perímetro del Palacio Legislativo.

La presentación prevista para septiembre volverá a colocar al Presupuesto en el centro de la agenda política nacional, con especial atención sobre las negociaciones que el oficialismo deberá sostener con los distintos bloques y los gobernadores.

Para Santa Fe y el sur provincial, la discusión será relevante por el impacto que el Presupuesto nacional puede tener sobre transferencias, obra pública, programas nacionales y recursos destinados a las provincias.