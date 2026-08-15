Boca visitará este sábado a Platense por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, en un encuentro marcado por la necesidad de sumar puntos y por el calendario internacional que afrontan ambos equipos.

El partido comenzará a las 21:15 en el estadio Ciudad de Vicente López, tendrá como árbitro a Jorge Baliño y contará con Lucas Novelli a cargo del VAR. La transmisión televisiva será por TNT Sports.

Platense llega al encuentro después de igualar 1-1 frente a Coquimbo Unido en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto dirigido por Martín Palermo deberá disputar la revancha el próximo miércoles en Chile.

En el Torneo Clausura, el Calamar acumula cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. En su presentación más reciente por el campeonato consiguió un triunfo por 1-0 frente a Independiente en Avellaneda.

Debido a la seguidilla de partidos, Palermo podría administrar las cargas de algunos futbolistas. Juan Pablo Cozzani, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Franco Zapiola y Luciano Giménez aparecen entre los jugadores con mayores posibilidades de continuar entre los titulares.

Boca, en tanto, tiene cinco unidades en la Zona A luego de una victoria, dos empates y una derrota. En su último compromiso por el torneo local igualó 1-1 ante Vélez.

El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena llega además con el impulso de haber derrotado 3-1 a Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Pensando en la revancha del próximo martes en Asunción, el entrenador también evalúa realizar modificaciones. Lautaro Di Lollo, Leandro Lozano y Miguel Merentiel podrían tener descanso, mientras que Dylan Gorosito, Nicolás Figal y Milton Giménez aparecen como alternativas para ingresar desde el inicio.

El último antecedente entre ambos equipos terminó 0-0 en febrero, cuando se enfrentaron en La Bombonera por el Torneo Apertura. Boca, además, lleva tres partidos sin poder vencer a Platense.

Posibles formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Bautista Merlini, Franco Zapiola; Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel o Milton Giménez. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Partido: Platense vs. Boca

Hora: 21:15

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Lucas Novelli

TV: TNT Sports