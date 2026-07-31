La obra de optimización del sistema de agua potable de Santa Isabel ingresó en la etapa de compra y acopio de materiales, luego del desembolso de la primera cuota de $40 millones por parte del Gobierno de Santa Fe.

Según informó la senadora provincial Leticia Di Gregorio, los fondos comenzaron a utilizarse para adquirir las cañerías y los insumos necesarios para ejecutar el proyecto, que fue adjudicado a la empresa B.G. Ingeniería.

Los materiales serán almacenados en dependencias de la Cooperativa de Agua Potable de Santa Isabel hasta que comiencen los trabajos. La compra anticipada busca evitar que las variaciones de precios afecten el presupuesto previsto.

“Con el primer desembolso ya se inició la compra de los materiales, una decisión que permite resguardar la inversión y avanzar con previsibilidad”, sostuvo Di Gregorio.

La obra fue adjudicada después del proceso administrativo desarrollado por la Comuna de Santa Isabel y la Cooperativa de Agua Potable. Una vez finalizada la adquisición de los insumos, la empresa deberá definir el cronograma de ejecución. Por el momento, no se comunicó una fecha para el inicio de las tareas.

Una inversión superior a los $138 millones

El presupuesto total asciende a $138.772.897,24. De ese monto, $125.696.477,36 corresponden a aportes no reintegrables de la Provincia, que serán transferidos en cinco desembolsos.

El proyecto busca mejorar la capacidad de producción de agua, reemplazar sectores deteriorados del antiguo acueducto de asbesto cemento y modernizar los sistemas de captación y distribución.

Entre las intervenciones previstas se encuentran cuatro nuevas perforaciones de agua subterránea, con sus respectivas bombas y tableros de comando, y la construcción de pilares para el suministro eléctrico.

También se reemplazarán 1.160 metros de cañería mediante un nuevo acueducto de PVC. Además, se instalará el sistema de accionamiento de las bombas y un caudalímetro para medir la cantidad de agua que ingresa a la red domiciliaria.

Di Gregorio destacó que el proyecto es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la Comuna y la Cooperativa de Agua Potable, y señaló que permitirá avanzar en una mejora estructural del servicio en Santa Isabel.