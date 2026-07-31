Donald Trump tomó la crisis migratoria registrada en Ceuta, España, como argumento para endurecer su discurso contra los demócratas y defender las restricciones aplicadas en la frontera estadounidense.

En la antesala de las elecciones legislativas de medio término, el mandatario republicano sostuvo que el ingreso masivo de migrantes desde Marruecos representa una advertencia sobre lo que podría ocurrir en Estados Unidos ante un cambio de Gobierno.

“Es terrible. Recuerden esa imagen. Eso nos va a pasar a nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder”, declaró Trump durante una entrevista con Fox News.

El presidente estadounidense agregó que, si los demócratas regresan al Gobierno, los ciudadanos de su país “no vivirán una vida muy buena”. Sus declaraciones apuntaron directamente a las elecciones presidenciales de 2028, aunque fueron pronunciadas en medio de la campaña para los comicios legislativos de noviembre.

Una crisis sin precedentes en Ceuta

La ciudad española ubicada en el norte de África quedó desbordada después de que miles de personas atravesaran la frontera desde Marruecos, tanto por tierra como por mar.

El Ministerio del Interior de España calculó que alrededor de 49.000 migrantes ingresaron a Ceuta durante un período de 24 horas. El Gobierno local elevó inicialmente el número a unas 60.000 personas.

La magnitud del movimiento obligó a desplegar unidades militares y reforzar los controles fronterizos. También se registraron decenas de muertes entre quienes intentaron ingresar nadando o atravesando sectores costeros.

Las autoridades españolas informaron posteriormente que unas 25.000 personas habían regresado a territorio marroquí. España y Marruecos iniciaron gestiones para acelerar las repatriaciones y evitar nuevos ingresos masivos.

Trump apunt ó contra Pedro Sánchez

La Casa Blanca responsabilizó por la situación a las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez, a las que calificó como “globalistas” y de “extrema izquierda”.

El planteo forma parte de la estrategia política de Trump para mantener la inmigración y la seguridad fronteriza como asuntos centrales de la campaña electoral estadounidense.

El episodio también generó repercusiones dentro de Europa y reabrió el debate sobre los controles fronterizos, el funcionamiento del espacio Schengen y la coordinación migratoria entre los países de la Unión Europea.

Para los lectores argentinos, la situación resulta relevante por su impacto en la agenda internacional y por la utilización de las crisis migratorias como herramienta de campaña en distintas democracias occidentales.