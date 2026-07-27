La relación diplomática entre la Argentina y Brasil atraviesa un nuevo momento de tensión luego de las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y otras autoridades del país vecino.

Fuentes del Gobierno nacional admitieron que existe un “enorme malestar” entre ambas administraciones. Sin embargo, consideraron que las diferencias políticas no deberían trasladarse, por el momento, al intercambio comercial.

“Lo diplomático y lo comercial corren por cuentas separadas en este caso”, señaló una fuente de la Casa Rosada citada por Agencia Noticias Argentinas. La afirmación no fue difundida mediante un comunicado oficial.

El conflicto se profundizó después de que Milei participara en San Pablo del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro. Durante su intervención, el mandatario argentino volvió a cuestionar duramente a Lula y también criticó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Como respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para solicitar explicaciones. Además, llamó a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, tenía previsto recibir este lunes a Raimondi. Desde Brasil calificaron las expresiones de Milei como una afrenta directa contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas y el Poder Judicial del país.

En el Gobierno argentino reconocen que la relación se encuentra “políticamente mal”, aunque descartan una ruptura diplomática o la aplicación inmediata de restricciones comerciales.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, respaldó públicamente al Presidente y recordó la participación de dirigentes brasileños en actividades políticas realizadas anteriormente en la Argentina.

“Que no se rasguen las vestiduras, vinieron acá a hacer campaña, dijeron barbaridades del Presidente y pudieron hacer los recorridos que quisieron hacer”, manifestó Santilli.

La evolución del conflicto es seguida con atención por sectores empresariales y productivos. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y mantiene una fuerte integración con diferentes cadenas industriales y agroindustriales del país.

Por ese motivo, una eventual escalada podría resultar relevante para las economías productivas del sur de Santa Fe. Hasta el momento, sin embargo, ninguno de los dos gobiernos anunció medidas que modifiquen el intercambio bilateral.