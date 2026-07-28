El Gobierno de Santa Isabel y productores del distrito comenzaron este martes los trabajos de limpieza de uno de los principales canales de desagüe de la localidad.

La obra se realiza sobre una extensión superior a los ocho kilómetros y tiene como objetivo mejorar la circulación del agua, especialmente ante períodos de lluvias abundantes. Dos retroexcavadoras ya trabajan en el sector.



Según informó la Comuna, la intervención será financiada de manera conjunta por el Gobierno local y el sector productivo, mediante recursos propios.

La decisión fue tomada luego de distintas gestiones y reclamos presentados ante los organismos correspondientes, que, de acuerdo con la información oficial, no obtuvieron respuestas.

Desde la administración encabezada por Pablo Giorgis señalaron que los trabajos forman parte de una política de prevención destinada a proteger tanto a los vecinos como a los campos y establecimientos productivos del distrito.

La limpieza y el mantenimiento de los canales resultan fundamentales para facilitar el escurrimiento del agua y disminuir las posibilidades de anegamientos en caminos rurales, zonas productivas y sectores cercanos al área urbana.