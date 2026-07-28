Santa Isabel inició la limpieza de un canal principal junto a productores del distrito

La intervención alcanza un tramo de más de ocho kilómetros y busca mejorar el escurrimiento del agua para reducir el riesgo de inundaciones ante lluvias intensas.
Santa Isabel28/07/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El Gobierno de Santa Isabel y productores del distrito comenzaron este martes los trabajos de limpieza de uno de los principales canales de desagüe de la localidad.a4ce06ba-c19a-4ef9-9be7-120afc519cfc

La obra se realiza sobre una extensión superior a los ocho kilómetros y tiene como objetivo mejorar la circulación del agua, especialmente ante períodos de lluvias abundantes. Dos retroexcavadoras ya trabajan en el sector.
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Según informó la Comuna, la intervención será financiada de manera conjunta por el Gobierno local y el sector productivo, mediante recursos propios.7b2bec81-58d9-4c32-9810-745900d9a9b3

La decisión fue tomada luego de distintas gestiones y reclamos presentados ante los organismos correspondientes, que, de acuerdo con la información oficial, no obtuvieron respuestas.5356d6e8-339b-4843-9e8d-a1ae13eec60b

Desde la administración encabezada por Pablo Giorgis señalaron que los trabajos forman parte de una política de prevención destinada a proteger tanto a los vecinos como a los campos y establecimientos productivos del distrito.a780fd13-1ddc-4ff1-ab26-5f7dd9982259

La limpieza y el mantenimiento de los canales resultan fundamentales para facilitar el escurrimiento del agua y disminuir las posibilidades de anegamientos en caminos rurales, zonas productivas y sectores cercanos al área urbana.

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