La Policía de Investigaciones realizó este viernes seis allanamientos simultáneos en Villa Cañás, Santa Isabel y Venado Tuerto, en el marco de una causa por la presunta organización de juegos de azar clandestinos mediante plataformas digitales.

Los procedimientos fueron desarrollados por agentes de la Dirección Operativa Región 3, Distrito Venado Tuerto, con la colaboración de personal perteneciente a otras dependencias de la región.

La investigación está a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, integrante de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, y se inició por posibles infracciones al artículo 301 bis del Código Penal, relacionado con la explotación, administración u organización de juegos de azar sin autorización.

Según la información oficial, las tareas investigativas permitieron detectar a personas que presuntamente facilitaban apuestas y juegos no regulados a través de diferentes plataformas digitales.

Antes de los allanamientos, los investigadores realizaron análisis de información, revisión de registros fílmicos y distintas tareas de campo. Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó las órdenes judiciales para intervenir en los domicilios investigados.

Durante los operativos fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento, chips de telefonía y documentación considerada de interés para la causa.

También fue hallada una tarjeta presuntamente relacionada con juegos de azar y una suma de $13 millones en efectivo.

Por disposición de la fiscal Vuletic, una persona quedó detenida y otras dos fueron aprehendidas. Las identidades de los involucrados no fueron informadas oficialmente.

Los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes técnicos para establecer su contenido y determinar si están vinculados con la actividad investigada.

La causa continúa abierta y busca determinar el alcance de la presunta organización, el funcionamiento de las plataformas utilizadas y la posible participación de otras personas.

Hasta el momento, las acusaciones se encuentran en etapa de investigación y no se informó sobre condenas judiciales contra los involucrados.