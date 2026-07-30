El equipo de Acción Social de Villa Cañás se capacitó sobre la Ley Micaela
Integrantes de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Villa Cañás participaron de una capacitación sobre la Ley Micaela, destinada a fortalecer la formación en perspectiva de género y prevención de las violencias.
La actividad se desarrolló en la Sala de Barrio Sur y fue coordinada por profesionales del Área de Igualdad y Género del Punto Violeta de Murphy.
Durante el encuentro se brindaron herramientas teóricas y prácticas para promover intervenciones responsables, respetuosas y con enfoque de derechos dentro de la administración pública.
También se analizaron los principales lineamientos de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para las personas que trabajan en los tres poderes del Estado.
La jornada tuvo como objetivo continuar formando al personal municipal y contribuir a la construcción de instituciones más igualitarias y preparadas para intervenir ante situaciones de violencia por motivos de género.