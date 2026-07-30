El equipo de Acción Social de Villa Cañás se capacitó sobre la Ley Micaela

La jornada se realizó en la Sala de Barrio Sur y estuvo a cargo de profesionales del Punto Violeta de Murphy. Se abordaron herramientas para prevenir las violencias de género y mejorar la intervención desde el Estado.
Villa Cañás30/07/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Integrantes de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Villa Cañás participaron de una capacitación sobre la Ley Micaela, destinada a fortalecer la formación en perspectiva de género y prevención de las violencias.WhatsApp Image 2026-07-29 at 12.44.06 (1)

La actividad se desarrolló en la Sala de Barrio Sur y fue coordinada por profesionales del Área de Igualdad y Género del Punto Violeta de Murphy.WhatsApp Image 2026-07-29 at 12.44.06

Durante el encuentro se brindaron herramientas teóricas y prácticas para promover intervenciones responsables, respetuosas y con enfoque de derechos dentro de la administración pública.WhatsApp Image 2026-07-29 at 12.44.07 (1)

También se analizaron los principales lineamientos de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para las personas que trabajan en los tres poderes del Estado.WhatsApp Image 2026-07-29 at 12.44.07

La jornada tuvo como objetivo continuar formando al personal municipal y contribuir a la construcción de instituciones más igualitarias y preparadas para intervenir ante situaciones de violencia por motivos de género.

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