El Mercadito Isabelense volvió a reunir a vecinos pese al frío de las vacaciones de invierno

A pesar de las bajas temperaturas, Santa Isabel fue escenario de una nueva edición del Mercadito Isabelense, una propuesta que convocó a vecinos y familias en el marco de las actividades organizadas para las vacaciones de invierno.

La jornada ofreció opciones para todas las edades, con clases abiertas de arte, espacios de ritmos y juegos, además de una zona recreativa destinada a los más chicos.

Uno de los principales atractivos fue la participación de artesanos y emprendedores locales, quienes exhibieron y comercializaron sus productos, acompañando la iniciativa pese a las condiciones climáticas.

Desde la organización destacaron la respuesta de la comunidad y agradecieron la presencia de los vecinos que se acercaron a compartir la tarde. También remarcaron el compromiso de los expositores, que sostuvieron la actividad y contribuyeron a generar un espacio de encuentro durante el receso escolar.