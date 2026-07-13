El Mercadito Isabelense volvió a reunir a vecinos pese al frío de las vacaciones de invierno

Con propuestas recreativas, artísticas y la participación de artesanos locales, Santa Isabel vivió una nueva edición del Mercadito Isabelense durante el receso invernal.
Santa Isabel13/07/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

A pesar de las bajas temperaturas, Santa Isabel fue escenario de una nueva edición del Mercadito Isabelense, una propuesta que convocó a vecinos y familias en el marco de las actividades organizadas para las vacaciones de invierno.744738757_3980182685622886_5644350126430918803_n743294770_2069911730314381_1858252404460929729_n

La jornada ofreció opciones para todas las edades, con clases abiertas de arte, espacios de ritmos y juegos, además de una zona recreativa destinada a los más chicos.743203872_1025203739882098_2726042438436563492_n743658596_1052629147302014_484793104490929157_n

Uno de los principales atractivos fue la participación de artesanos y emprendedores locales, quienes exhibieron y comercializaron sus productos, acompañando la iniciativa pese a las condiciones climáticas.741705289_1588152049681832_531293010694501851_n746430317_4617394355148417_5164960806241819691_n

Desde la organización destacaron la respuesta de la comunidad y agradecieron la presencia de los vecinos que se acercaron a compartir la tarde. También remarcaron el compromiso de los expositores, que sostuvieron la actividad y contribuyeron a generar un espacio de encuentro durante el receso escolar.

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