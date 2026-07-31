Hallaron en Venezuela a la niña santafesina buscada desde 2023

La Justicia federal localizó en Venezuela a M.G.S.A., la niña santafesina de 5 años que era buscada desde agosto de 2023 en el marco de una causa por presunta sustracción, retención y ocultamiento.

La menor fue encontrada junto a su madre, identificada por sus iniciales F.A.S., en la ciudad de Barinas, capital del estado venezolano del mismo nombre.

Según informó el sitio oficial Fiscales, el hallazgo fue posible mediante un trabajo coordinado entre la Unidad Fiscal Santa Fe, INTERPOL y las autoridades venezolanas.

La investigación comenzó el 25 de agosto de 2023, luego de una denuncia presentada por el padre de la niña en la ciudad de Santa Fe.

Posteriormente, el expediente pasó al fuero federal y quedó radicado en la Unidad Fiscal Santa Fe en septiembre de 2024.

Tras la localización, la Justicia avanza con los procedimientos necesarios para concretar la restitución de la menor a la Argentina.

Por el momento, no se informaron los plazos del traslado ni se brindaron detalles sobre la situación judicial de la madre. La causa continúa bajo investigación.