El Gobierno de Santa Fe resolvió aplicar por decreto la actualización salarial para los docentes provinciales, luego de que Amsafé y Sadop rechazaran la propuesta presentada para el segundo semestre.

La decisión fue confirmada por la vocera del Ejecutivo, Virginia Coudannes, quien señaló que el objetivo es que los trabajadores de la educación reciban el mismo incremento otorgado a otros sectores estatales.

“No podemos permitir que los docentes no perciban el mismo aumento que los trabajadores de administración central y médicos”, manifestó la funcionaria.

Según indicó, los decretos correspondientes a la administración central y al área de Salud ya se encontraban en proceso de firma. El mismo mecanismo será utilizado para liquidar el incremento a los maestros y profesores.

Los gremios cuestionaron la negociación

Desde Amsafé y Sadop rechazaron tanto la propuesta económica como la forma en la que se desarrolló la discusión paritaria.

La negociación correspondiente al segundo semestre tuvo un solo encuentro formal. Después del rechazo sindical, no se realizaron nuevas reuniones ni se presentó una reformulación de la oferta.

Para las organizaciones docentes, esta situación demuestra que la paritaria no funcionó como una instancia real de negociación.

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, sostuvo que la relación con el Gobierno provincial “está quebrada”. El dirigente también cuestionó que la propuesta salarial fuera difundida públicamente antes de la reunión con los sindicatos.

La posición del Gobierno provincial

Desde la Casa Gris señalaron que la oferta fue la misma para los distintos sectores de la administración pública y aseguraron que los canales de diálogo continúan abiertos.

El Ejecutivo argumentó que la aplicación del aumento por decreto permitirá evitar que los docentes queden sin actualización salarial mientras otros empleados provinciales ya comienzan a cobrarla.

Los gremios, en cambio, consideran que la decisión vuelve a cerrar la discusión de manera unilateral y limita la posibilidad de negociar modificaciones en los porcentajes y condiciones ofrecidas.

Una relación marcada por los desacuerdos

La relación entre la gestión de Maximiliano Pullaro y los sindicatos docentes atraviesa un período de fuerte tensión.

Desde el inicio del actual Gobierno provincial, varias negociaciones salariales terminaron con aumentos aplicados mediante decretos después del rechazo de las organizaciones gremiales.

Amsafé sostiene que este procedimiento convirtió a las reuniones paritarias en espacios donde el Gobierno comunica propuestas que ya fueron definidas previamente. La administración provincial rechaza esa interpretación y afirma que mantiene el diálogo con los representantes de los trabajadores.

Preparan medidas de protesta

Amsafé y Sadop anticiparon que realizarán diferentes acciones para expresar su rechazo a la política salarial.

Entre las actividades previstas se encuentran jornadas de protesta, movilizaciones, caravanas y clases públicas. Las modalidades y fechas serán definidas por cada organización sindical.

De esta manera, la firma del decreto permitirá concretar administrativamente el incremento, pero no cerrará el conflicto entre el Gobierno santafesino y los gremios docentes.

La discusión ya no se concentra solamente en los porcentajes salariales. También incluye cuestionamientos sobre el funcionamiento de las paritarias y la relación institucional entre el Ejecutivo y los representantes de los trabajadores de la educación.