Dos jóvenes oriundos de Teodelina quedaron en prisión preventiva acusados de participar en un violento ataque ocurrido dentro de una vivienda de Santa Isabel, en el departamento General López.

La medida fue dispuesta por el juez Adrián Godoy durante una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto. La investigación está a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, del Ministerio Público de la Acusación.

Los imputados fueron identificados como Cristian Daniel B.R. y Nicolás V. Ambos están acusados provisoriamente de lesiones graves dolosas, violación de domicilio y amenazas coactivas, en calidad de coautores y en concurso real.

El episodio ocurrió el pasado 5 de julio, cerca de la medianoche, en una vivienda ubicada sobre calle Hipólito Yrigoyen de Santa Isabel.

Según la acusación fiscal, los dos jóvenes habrían llegado al domicilio de Kevin David C., de 27 años, a bordo de un Volkswagen Gol gris. Luego habrían ingresado a la propiedad sin autorización y comenzado a agredir al hombre.

De acuerdo con la reconstrucción presentada en la audiencia, Cristian Daniel B.R. habría tomado a la víctima del cuello y le habría propinado golpes de puño en el rostro.

Por su parte, Nicolás V. habría utilizado dos botellas de vidrio para golpear al joven en la cabeza.

La víctima logró salir hacia la vereda para pedir ayuda, pero la agresión habría continuado en el exterior de la vivienda. Allí, los acusados presuntamente lo golpearon con un palo antes de retirarse del lugar.

Como consecuencia del ataque, el joven sufrió un traumatismo facial, heridas en el ojo derecho y la zona nasal, una herida cortante en el cuero cabelludo que necesitó sutura, lesiones en ambas manos y una contusión en la parte posterior del tórax.

También se constató una fractura de seno maxilar sin desplazamiento. Las lesiones fueron calificadas judicialmente como graves.

La Fiscalía sostuvo además que, antes de retirarse, los imputados habrían amenazado a la víctima y a su familia.

Según la acusación, le advirtieron que conocían sus movimientos y que, si realizaba la denuncia, incendiarían su vivienda y le dispararían.

Luego de la audiencia imputativa, la fiscal Vuletic solicitó que los dos acusados continuaran detenidos mientras avanza la investigación penal preparatoria.

El juez Adrián Godoy hizo lugar al pedido y ordenó la prisión preventiva de ambos jóvenes. La calificación legal es provisoria y podrá modificarse durante el desarrollo de la causa.