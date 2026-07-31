El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó públicamente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina anunciada por el presidente Javier Milei y la definió como “la más importante de los últimos cien años”.

A través de una publicación en la red social X, Caputo compartió un mensaje que, según indicó, recibió de un gobernador: “Es un momento refundacional del país, Toto”. Luego agregó: “Coincido, la reforma más importante de los últimos cien años”.

El proyecto presentado por el Gobierno contempla la prohibición de utilizar emisión monetaria para financiar al Estado, la restitución del mandato exclusivo del Banco Central de preservar el valor de la moneda y la eliminación del traspaso de utilidades contables al Tesoro.

Las medidas forman parte de la estrategia económica del Ejecutivo para profundizar la disciplina fiscal y monetaria. Sin embargo, los cambios anunciados deberán ser formalizados y debatidos en el Congreso antes de entrar en vigencia.

Críticas desde el sindicalismo

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, cuestionó el discurso presidencial y sostuvo que el ajuste aplicado por el Gobierno ya afectó el funcionamiento de diferentes áreas estatales.

“El grillete fiscal está atado al cuello de los argentinos”, afirmó el dirigente sindical. También aseguró que numerosos servicios esenciales “ya no están garantizados por el ajuste, recorte, vaciamiento y despidos masivos”.

Aguiar agregó que el funcionamiento del Estado se sostiene por “el esfuerzo y sacrificio de sus trabajadores” y criticó los resultados de la política económica oficial.

Cuestionamientos de la oposición

El diputado de Fuerza Patria Itai Hagman también se expresó en contra de la iniciativa. Según planteó, la presentación presidencial tuvo como objetivo reforzar el discurso político del Gobierno.

Hagman cuestionó la relación planteada por el Ejecutivo entre política fiscal, emisión monetaria e inflación. Además, rechazó la posibilidad de aplicar un mecanismo de cierre automático de áreas estatales ante situaciones de desequilibrio presupuestario.

El legislador señaló que modelos similares provocaron dificultades en otros países, especialmente en la cadena de pagos del Estado, y consideró que el Gobierno volvió a presentar reformas de largo alcance sin explicar con precisión sus consecuencias sociales y económicas.

La discusión sobre el Banco Central será uno de los principales debates económicos y políticos de los próximos meses. Su alcance podría tener efectos sobre el financiamiento del Estado nacional, las transferencias a las provincias y el funcionamiento de servicios públicos, cuestiones que también impactan en Santa Fe y en los municipios de la región.