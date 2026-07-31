Boca avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero la clasificación no dejó conforme a Rodolfo Arruabarrena. El entrenador realizó una dura autocrítica después de la derrota por 1-0 ante O’Higgins en Chile y advirtió que el equipo deberá cambiar rápidamente.

El conjunto argentino había ganado por la mínima diferencia en la Bombonera, pero no pudo conservar la ventaja en Rancagua. La serie terminó igualada y se definió desde el punto penal, donde Boca se impuso por 4-3.

“Nosotros teníamos que pasar, pero no nos ha gustado la manera. No me ha gustado la manera. El rival fue superior”, reconoció Arruabarrena durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El director técnico valoró haber cumplido el objetivo de avanzar, aunque se mostró preocupado por el funcionamiento colectivo.

“Somos autocríticos, soy autocrítico. Sabemos que de esta manera serán pocas las victorias que podamos conseguir”, sostuvo.

Arruabarrena señaló que O’Higgins controló buena parte del partido y explicó que su equipo todavía necesita tiempo de trabajo.

“El rival nos complicó y tuvo el dominio del partido. En los penales se decantó por nuestra parte. Llevamos un mes y medio, necesitamos más trabajo y mejorar mucho. Estoy contento por haber pasado, pero no por la actuación”, afirmó.

La clasificación llegó luego de la goleada sufrida frente a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura. En ese contexto, el entrenador admitió que una eliminación internacional habría representado un nuevo golpe para el plantel.

“Lo importante para el grupo es pasar porque se vienen momentos muy duros y no hacerlo hubiera sido un palo muy duro para todos”, explicó.

El Vasco también hizo referencia al aspecto anímico de los futbolistas y remarcó las exigencias que implica vestir la camiseta de Boca.

“Hay una cuestión anímica. Tenemos que salir de esa situación porque la historia del club y la camiseta nos lo imponen. Estamos obligados”, manifestó.

Para el entrenador, el triunfo en la definición por penales puede ayudar a recuperar confianza, aunque aclaró que el plantel no debe conformarse con el resultado.

“Nos tendría que dar confianza, pero tenemos que ser autocríticos y saber que así no podemos. Lo hablamos en el vestuario: pasamos, pero no hay mucho para decir. Somos los primeros en entenderlo”, expresó.

Arruabarrena destacó la reacción del equipo después del gol de O’Higgins, pero pidió trasladar las declaraciones al terreno de juego.

“Podemos hablar en todas las conferencias, pero hay que demostrarlo ahí. Estoy contento por pasar, pero no por la manera en la que pasamos”, remarcó.

Boca deberá dejar atrás la clasificación y preparar su próximo compromiso frente a Newell’s por el campeonato local.

“Tenemos que ganar en la Liga. Debemos ser más competitivos, más realistas y entender que todos los partidos van a ser duros”, concluyó el entrenador.

La actuación del equipo generó preocupación entre los hinchas de Boca de todo el país, incluida la amplia comunidad de simpatizantes que sigue al club desde el sur santafesino.