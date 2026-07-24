El Banco Central de la República Argentina reglamentó el funcionamiento de las cuentas sueldo en dólares, una herramienta que permitirá a las empresas depositar remuneraciones en moneda extranjera dentro del sistema financiero.

La medida quedó instrumentada mediante la Comunicación “A” 8460 y completa lo establecido por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que habilitó el pago de salarios tanto en moneda nacional como extranjera.

La disposición alcanza a trabajadores comprendidos por el Régimen de Contrato de Trabajo y también a empleados que se encuentren fuera de ese marco legal.

A partir de la reglamentación, los bancos deberán ofrecer cuentas sueldo en dólares bajo condiciones similares a las que actualmente rigen para las cuentas en pesos.

Las entidades financieras no podrán cobrar por la apertura o el mantenimiento de estas cuentas. Tampoco tendrán costo las transferencias y las extracciones realizadas hasta el monto correspondiente a las acreditaciones laborales.

Los dólares depositados podrán permanecer en la cuenta por tiempo indefinido, sin que el banco aplique cargos por mantenimiento aunque el trabajador no retire o utilice los fondos.

La gratuidad estará vinculada a los montos que ingresen como consecuencia de la relación laboral. Esto significa que la cuenta tendrá un tratamiento específico y diferente al de una caja de ahorro en dólares convencional.

Los bancos deberán permitir depósitos y retiros de dólares en efectivo en la sucursal donde esté radicada la cuenta.

En otras sucursales, cajeros automáticos o terminales de autoservicio, la posibilidad de retirar billetes dependerá de la infraestructura y de la disponibilidad operativa de cada entidad.

Este punto podría generar diferencias entre bancos y localidades, ya que no todas las sucursales cuentan con cajeros habilitados para entregar moneda extranjera.

La reglamentación brinda una vía bancaria concreta para que los empleadores puedan depositar salarios en dólares.

Hasta ahora, la ley permitía acordar el pago en moneda extranjera, pero el sistema financiero continuaba organizado principalmente alrededor de las cuentas sueldo en pesos.

Con las nuevas disposiciones, las empresas que acuerden remuneraciones en dólares podrán utilizar una cuenta específica destinada al depósito de los haberes.

Sin embargo, la normativa no significa que todos los salarios pasen automáticamente a cobrarse en dólares. La moneda y las condiciones de pago deberán quedar establecidas dentro de la relación laboral correspondiente.

Los trabajadores que reciban su remuneración en dólares podrán conservar el dinero en esa moneda dentro del banco, transferirlo o retirarlo bajo las condiciones dispuestas por cada entidad.

El esquema evita que el salario deba convertirse automáticamente a pesos al momento de ser depositado.

De todos modos, la conveniencia de cobrar en dólares dependerá de factores como la evolución del tipo de cambio, la inflación, los acuerdos salariales y la moneda en la que cada trabajador afronta sus gastos habituales.

¿Conviene cobrar el sueldo en dólares?

El texto de la medida no garantiza que cobrar en moneda estadounidense resulte siempre más beneficioso.

Según los datos incluidos en la información difundida, desde diciembre de 2023 el dólar oficial minorista registró una suba menor que la inflación acumulada durante el mismo período.

En ese escenario, quienes recibieron aumentos salariales en pesos cercanos a la inflación habrían mantenido una mejor posición frente a quienes conservaron ingresos fijos en dólares.

La relación podría modificarse ante cambios en el valor de la moneda estadounidense. Cualquier proyección sobre el precio futuro del dólar debe considerarse una estimación y no un hecho confirmado.

Una implementación que podría ser gradual

En el sector financiero mantienen expectativas moderadas sobre la utilización masiva de las nuevas cuentas.

Uno de los principales obstáculos es que muchas empresas no generan ingresos en dólares y todavía enfrentan restricciones para acceder a divisas en el mercado cambiario.

Por ese motivo, se estima que el sistema podría ser utilizado inicialmente por compañías exportadoras, empresas tecnológicas, multinacionales y sectores que reciben parte de sus ingresos en moneda extranjera.

La reglamentación completa el marco necesario para que los pagos puedan realizarse a través de los bancos, pero la expansión del esquema dependerá de la disponibilidad de dólares de las empresas y de los acuerdos que establezcan con sus trabajadores.