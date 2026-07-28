Las ventas de combustibles al público alcanzaron los 1.331.423 metros cúbicos durante junio en todo el país, con una caída del 2,9% en comparación con el mismo mes de 2025.

Los datos también mostraron un descenso del 6,2% respecto de mayo y confirmaron el quinto mes consecutivo con resultados interanuales negativos.

El informe fue elaborado por la consultora Politikon Chaco sobre registros de la Secretaría de Energía y contempla las ventas de naftas y gasoil.

Las naftas representaron el 56% del volumen total comercializado y registraron una baja interanual del 1,9%. En tanto, las ventas de gasoil disminuyeron un 4,2%.

Dentro de ese segmento, el gasoil común presentó una caída del 8,9%, mientras que el combustible premium creció un 4% y compensó parcialmente el resultado negativo.

YPF mantuvo el liderazgo

YPF concentró el 55,1% de las ventas nacionales durante junio, seguida por Shell, con el 22,5%, y Axion, con el 12%.

Pese a mantener el primer lugar del mercado, la petrolera estatal registró una disminución interanual del 1,6% en sus ventas.

La mayoría de las provincias registró caídas

Neuquén encabezó los aumentos provinciales con una suba del 7,7%. También crecieron las ventas en Entre Ríos, con un 1,3%; Tierra del Fuego, con un 0,5%; y Mendoza, con un 0,4%.

Entre las mayores bajas se ubicaron Salta, con un retroceso del 11,3%; Formosa, con un 9,3%; y La Rioja, con un 8%.

Durante los primeros seis meses de 2026 se comercializaron 8,21 millones de metros cúbicos de combustibles, un 1,3% menos que en el mismo período del año anterior.

Según la consultora, se trata del volumen más bajo registrado para un primer semestre desde 2021. Para el sur santafesino, el comportamiento del consumo resulta relevante por su relación con la movilidad, el transporte de cargas y la actividad productiva regional.