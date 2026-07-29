El empleo asalariado registrado continuó retrocediendo en la Argentina. Durante abril de 2026 se contabilizaron 9,951 millones de trabajadores en relación de dependencia, lo que representa una reducción interanual del 1,4%, equivalente a 142.300 puestos menos.

La cifra incluye a los asalariados del sector privado, del Estado y al personal de casas particulares. El dato surge del último informe de la Secretaría de Trabajo, elaborado a partir del Sistema Integrado Previsional Argentino —SIPA—, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

La mayor pérdida se produjo entre los asalariados privados, que disminuyeron un 2,1% en un año. Esto representa 128.600 trabajadores menos. El empleo público, por su parte, registró una caída del 0,4%, con 14.400 puestos menos, mientras que el personal de casas particulares mostró un leve incremento.

El Instituto Argentina Grande calculó una baja de 141.700 puestos en los últimos doce meses y una pérdida acumulada de 329.600 empleos públicos y privados desde el inicio del gobierno de Javier Milei. La pequeña diferencia con la cifra oficial responde al criterio y a las series utilizadas por cada relevamiento.

Creció el monotributo, pero no compensó la caída

Mientras disminuyó el empleo asalariado, la cantidad de monotributistas aumentó. En abril había 49.500 inscriptos más que un año antes, una suba del 2,3%. Sin embargo, ese crecimiento resultó considerablemente menor que la pérdida de puestos en relación de dependencia.

El informe del Instituto Argentina Grande también señaló que desde diciembre de 2023 se incorporaron alrededor de 150.100 monotributistas. El organismo considera que este fenómeno refleja un avance del trabajo independiente, aunque también puede estar relacionado con empleos de menor estabilidad o con trabajadores que recurren al régimen para continuar generando ingresos.

En términos generales, la Argentina tenía en abril 12,765 millones de trabajadores registrados, incluyendo asalariados, autónomos y monotributistas. El total disminuyó un 0,7% frente al mismo mes de 2025 y un 0,2% respecto de marzo, lo que equivale a 28.000 personas menos en un mes.

La industria y el comercio, entre los sectores afectados

La industria manufacturera perdió 52.400 empleos asalariados privados durante el último año, al pasar de 1,162 millones a 1,109 millones de trabajadores. El comercio y las reparaciones registraron una reducción cercana a los 33.300 puestos.

También hubo caídas interanuales en transporte, actividades inmobiliarias, hoteles y restaurantes, intermediación financiera y minería. El retroceso resulta especialmente relevante porque la industria, el comercio y la construcción concentran una parte importante del empleo privado formal en las ciudades.

El empleo privado también retrocedió en Santa Fe

En la provincia de Santa Fe se registraron aproximadamente 506.100 asalariados privados durante abril. La cifra representa una disminución del 1,1% frente al mismo mes del año anterior y una caída mensual desestacionalizada del 0,5%, una de las más pronunciadas del país durante ese período.

El dato tiene impacto directo en el sur santafesino, donde la actividad económica depende en gran medida de industrias, comercios, empresas agropecuarias, talleres, servicios y construcción. Una retracción del empleo formal en esas ramas afecta el consumo y la actividad de las pequeñas y medianas empresas de la región.

Las expectativas industriales tampoco muestran una recuperación inmediata. La última Encuesta de Tendencia de Negocios del Indec ubicó el Índice de Confianza Empresarial en -17,8%. Apenas el 6,2% de los empresarios consultados calificó como buena la situación de su empresa, mientras que el 29,2% la consideró mala y el 64,7% la definió como normal.