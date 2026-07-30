El SAMCo de María Teresa volvió a convertirse en sala de partos después de más de dos años. El nacimiento ocurrió durante la guardia del sábado 11 de julio, cuando una mujer ingresó al hospital con contracciones y el trabajo de parto avanzó más rápido de lo esperado.

La doctora Andrea Pérez contó en el programa Mano a Mano que se encontraba de guardia junto con la enfermera Gabriela Ferrari cuando llegó la paciente.

“Fue un momento muy especial”, expresó la profesional durante la entrevista.

En un primer momento, el personal activó el protocolo habitual para trasladar a la madre a Venado Tuerto. La paciente fue controlada y también se realizó el monitoreo del bebé. Sin embargo, cuando la derivación ya estaba preparada, el nacimiento comenzó y no hubo tiempo para concretar el traslado.

Ante esa situación, el equipo debió organizar rápidamente la guardia para asistir el parto dentro del propio establecimiento de salud.

Durante el nacimiento se presentó una complicación: Julián, como fue llamado el bebé, tenía una vuelta de cordón umbilical alrededor del cuello. La médica explicó que fue necesario intervenir de manera inmediata para resolver la urgencia.

Según relató Pérez, el momento demandó concentración, coordinación y organización entre los integrantes del equipo sanitario. Finalmente, la situación pudo ser controlada y tanto el recién nacido como su madre se encontraban en buenas condiciones.

“Para nosotros como equipo y para mí como médica es un momento muy emocionante poder asistir estas situaciones y acompañar a una familia que está pasando un momento importante de su vida”, señaló.

La profesional también remarcó la necesidad de que el personal de los centros de salud se capacite de manera permanente y cuente con protocolos para responder ante emergencias poco frecuentes.

El nacimiento volvió a poner en valor el trabajo del personal sanitario de María Teresa y su capacidad para responder ante una situación inesperada. De acuerdo con lo expresado durante la entrevista, hacía más de dos años que no nacía un bebé en el SAMCo de la localidad.