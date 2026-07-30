Juan José “Sopa” Quiroga fue el protagonista de la segunda edición de Conexión Deportiva, donde conversó con Tiago Torres sobre el presente de Independiente y el objetivo de ingresar a la zona de campeonato.

El futbolista explicó que, desde el comienzo de la temporada, el plantel se propuso competir y estar a la altura del torneo. Después de una primera parte con altibajos, el equipo logró recuperarse y quedó cerca de cumplir una de sus principales metas.

“El objetivo desde el principio fue competir y estar a la altura. Ahora estamos prácticamente a las puertas de conseguir uno de los primeros objetivos, que es meternos en la zona de clasificación”, señaló Quiroga.

Un equipo que busca mantenerse entre los primeros

Independiente consiguió acomodarse entre los principales lugares de la tabla, aunque todavía tiene compromisos pendientes y deberá sostener su rendimiento durante el cierre de la etapa regular.

Quiroga reconoció que el equipo sufrió una baja importante en el ataque con la salida de uno de sus goleadores. Sin embargo, destacó la respuesta de los jugadores juveniles que comenzaron a tener oportunidades en Primera División.

En ese sentido, valoró especialmente la actuación de un delantero proveniente de la cuarta división, quien convirtió dos goles en su primera presentación como titular.

Según el experimentado futbolista, esa aparición representa una señal positiva tanto para el cuerpo técnico como para el resto del plantel de cara a los partidos decisivos.

Las diferencias entre la A y la B

Durante la entrevista, Quiroga también analizó las diferencias entre las dos principales categorías de la Liga Venadense.

Consideró que, en los últimos años, la distancia física entre ambas divisiones se redujo. El trabajo en los gimnasios, la preparación de los jugadores y la llegada de jóvenes que buscan continuidad permitieron que la categoría B aumentara su intensidad.

“En cuanto a lo físico se igualó bastante. Hoy los chicos entrenan, van al gimnasio y llegan con un ritmo muy bueno”, explicó.

No obstante, indicó que la B continúa siendo una categoría con mayor fricción, presión sobre la pelota y partidos en los que predomina el contacto físico.

En la división A, en cambio, observó una mayor intención de manejar la pelota, ocupar el ancho de la cancha y construir los ataques con mayor amplitud.

Una extensa trayectoria regional

Quiroga llegó a la región después de desarrollar parte de su carrera en el norte del país y participar en competencias federales.

En 2016 se incorporó a Studebaker y, a partir de allí, comenzó un largo recorrido por diferentes instituciones de la Liga Venadense. También tuvo pasos por Racing, Sporting, San Jorge, Atlético e Independiente.

El futbolista recordó que, al llegar a la zona, debió acostumbrarse a una dinámica diferente. Venía de competencias que requerían extensos viajes, concentraciones y varios días fuera de su casa.

La posibilidad de disputar una liga competitiva sin atravesar esas exigencias le permitió recuperar comodidad y disfrutar de otra rutina deportiva.

“Estaba un poco cansado de los viajes largos y las concentraciones. La comodidad que encontré acá me hizo bien”, sostuvo.

La expectativa por lo que viene

Con varios años de experiencia en el fútbol regional, Quiroga aseguró que Independiente tiene condiciones para continuar peleando por sus objetivos.

El equipo buscará completar la etapa regular dentro de los puestos de clasificación y llegar fortalecido a la zona de campeonato.

“Esperamos que los resultados que estamos buscando se puedan dar y que la próxima visita sea con una alegría”, concluyó.