La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, realizará esta semana una visita oficial a la Argentina, durante la cual se reunirá con el presidente Javier Milei, integrantes del equipo económico y representantes de otros sectores.

El FMI confirmó oficialmente que las actividades se desarrollarán durante el martes 28 y el miércoles 29 de julio. Desde el organismo señalaron que el viaje permitirá analizar los avances alcanzados, los desafíos pendientes y las oportunidades de la economía argentina.





Medios nacionales informaron que Georgieva arribaría al país durante este lunes 27. También anticiparon reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Sin embargo, algunos horarios y actividades todavía no fueron difundidos formalmente por el organismo.

La visita se produce en un momento en el que el Gobierno intenta despejar dudas sobre su capacidad para afrontar los vencimientos de deuda previstos hasta 2027. Caputo sostuvo que el programa financiero contempla créditos de organismos multilaterales, privatizaciones y colocaciones de deuda en el mercado local.

Desde el FMI valoraron la presentación de esa estrategia financiera y consideraron que una mayor previsibilidad sobre el financiamiento público y la acumulación de reservas puede contribuir a fortalecer la confianza del mercado.

Visita a Vaca Muerta

Dentro de la agenda se prevé un viaje a Neuquén para recorrer Loma Campana, uno de los principales desarrollos petroleros de Vaca Muerta. Según la información difundida por medios nacionales, Georgieva sería recibida por el presidente y director ejecutivo de YPF, Horacio Marín.

La inclusión de Vaca Muerta busca mostrar el potencial exportador del sector energético y su posible aporte de divisas durante los próximos años. El crecimiento de la producción petrolera es considerado una de las herramientas para fortalecer las reservas y mejorar el resultado comercial del país.

Una visita con impacto político

El Gobierno interpreta la presencia de Georgieva como una señal favorable para el programa económico. No obstante, desde el FMI evitaron definir el viaje exclusivamente como un respaldo político y explicaron que también servirá para revisar el cumplimiento del acuerdo y escuchar a distintos actores argentinos.

Para el sur santafesino, el resultado de estos encuentros tiene relevancia por su posible influencia sobre el dólar, las tasas de interés, el acceso al crédito y la inflación. Estas variables repercuten directamente en el sector agropecuario, la industria, el comercio y las economías familiares de la región.