El presidente Javier Milei anunció una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y anticipó el envío de otros proyectos relacionados con el equilibrio fiscal, el mercado de capitales y el sistema de seguros.

La presentación fue realizada mediante un mensaje desde la Casa Rosada, acompañado por integrantes de su equipo político y económico. Durante la exposición, el mandatario sostuvo que las modificaciones buscan impedir que la autoridad monetaria financie al Estado mediante la emisión.

Milei calificó esa práctica como una “estafa de falsificar dinero” y responsabilizó a diferentes gobiernos por el proceso inflacionario acumulado desde la creación del Banco Central. Las cifras históricas mencionadas durante el discurso corresponden a estimaciones expuestas por el propio Presidente.





Los cambios propuestos para el Banco Central

Uno de los principales puntos anunciados establece que la función central del BCRA vuelva a ser la preservación del valor de la moneda. Actualmente, la Carta Orgánica también incluye entre sus finalidades la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

El proyecto prohibiría de manera expresa el financiamiento del Estado y la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario. Según explicó Milei, la restricción también alcanzaría al Tesoro Nacional, las provincias y los municipios.

Otro de los cambios apunta a otorgar mayor estabilidad a las autoridades del Banco Central. La remoción de su presidente y de los integrantes del directorio requeriría una mayoría de dos tercios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

El Gobierno también pretende restringir la distribución de utilidades originadas por variaciones contables en el valor de los activos. Esos resultados serían destinados a una reserva técnica no distribuible, mientras que las ganancias vinculadas con el manejo de la cartera solo podrían girarse al Tesoro para cancelar deuda.

El paquete incluiría además la eliminación de modificaciones incorporadas en 2012 y de las denominadas letras intransferibles, instrumentos utilizados por el Tesoro a cambio de reservas del Banco Central.

Una regla fiscal con suspensión de actividades

Milei anunció también un proyecto denominado “grillete fiscal”, que establecería una regla permanente para impedir la aprobación y continuidad de presupuestos deficitarios.

De acuerdo con la explicación presidencial, si las cuentas públicas permanecieran en déficit durante varios meses, el Congreso tendría un plazo para recuperar el equilibrio. Si eso no ocurriera, se activaría automáticamente una suspensión parcial de las actividades estatales no esenciales.

Durante ese período se congelarían nuevos gastos, contrataciones de personal y adjudicaciones de contratos. También quedarían suspendidas las transferencias discrecionales destinadas a las provincias.

El Presidente aseguró que las jubilaciones, pensiones, asignaciones, prestaciones de salud, seguridad, defensa, seguro de desempleo y servicios penitenciarios quedarían exceptuados.

Además, mientras estuviera vigente ese mecanismo, el Presidente, el Vicepresidente, los legisladores nacionales, ministros, secretarios y subsecretarios dejarían de cobrar sus salarios.

Mercado de capitales y seguros

El Gobierno anticipó, además, una reforma destinada a flexibilizar el mercado de capitales y facilitar el financiamiento de proyectos productivos.

Entre las medidas anunciadas aparece la posibilidad de emitir bonos corporativos en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida. También se buscaría simplificar el financiamiento colectivo.

En materia de seguros, la propuesta permitiría que las compañías diseñen productos sin requerir autorización previa del organismo regulador. El control estatal quedaría concentrado en la solvencia de las empresas y en la protección de los asegurados.

El impacto para Santa Fe y la región

Las iniciativas podrían tener repercusión en Santa Fe y en los municipios del sur provincial, principalmente por la eventual suspensión de transferencias discrecionales cuando se active el denominado “grillete fiscal”.

También podrían modificar las condiciones de acceso al crédito, el funcionamiento de los mercados financieros y las alternativas de inversión para empresas y productores.

Sin embargo, ninguno de estos cambios tiene aplicación inmediata. Los proyectos deberán ser formalmente presentados y atravesar el debate legislativo antes de entrar en vigencia.