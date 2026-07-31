El jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que la vicepresidenta Victoria Villarruel debería dar “un paso al costado” si no está de acuerdo con el rumbo del Gobierno encabezado por Javier Milei.

“Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, expresó Santilli durante una entrevista radial.

Las declaraciones fueron realizadas luego de que Villarruel difundiera nuevos cuestionamientos contra el Presidente a través de su cuenta de X.

“Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, afirmó la vicepresidenta.

Villarruel también cuestionó directamente una publicación atribuida a Milei. “El presidente de la Nación no puede haber tuiteado semejante estupidez”, señaló.

Además, reclamó que el mandatario presente pruebas sobre las acusaciones difundidas y apuntó contra la diputada nacional Lilia Lemoine, una de las dirigentes más cercanas al Gobierno.

La respuesta de Santilli profundizó el enfrentamiento político entre el Presidente y la vicepresidenta, quienes mantienen diferencias públicas desde hace varios meses.

Villarruel ocupa un cargo elegido por el voto popular y, además, preside el Senado de la Nación. Por ese motivo, el conflicto también genera atención sobre el funcionamiento de la Cámara alta y el tratamiento de los proyectos impulsados por el Ejecutivo.