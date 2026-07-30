La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un aumento del 1,89% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones que se cobrarán durante agosto de 2026.

La actualización se realizó de acuerdo con la inflación registrada en junio y fue formalizada mediante las resoluciones 232 y 233/2026, publicadas en el Boletín Oficial.

La medida alcanzará a jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones sociales y trabajadores que cobran asignaciones familiares, incluidos los residentes del sur de Santa Fe.

Jubilación mínima y bono

A partir de agosto, la jubilación mínima será de $419.775,93. Quienes cobran ese monto recibirán además un bono de $70.000, por lo que el ingreso total ascenderá a $489.775,93.

Los jubilados y pensionados que perciban más de la mínima, pero menos de $489.775,93, cobrarán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

El haber jubilatorio máximo, en tanto, quedará establecido en $2.824.694,49.

PUAM y Prestación Básica Universal

La Prestación Básica Universal (PBU) será de $192.028,32 desde agosto.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en $335.820,74. Con el bono extraordinario de $70.000, los beneficiarios cobrarán un total de $405.820,74.

ANSES también estableció las bases imponibles mínima y máxima en $141.380,42 y $4.594.798,23, respectivamente.

Cuánto se cobrará por la AUH

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo tendrán un valor general de $150.848.

Para las personas alcanzadas por el régimen de Zona I, el monto será de $196.103. Esta categoría incluye a La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida, las Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

Asignaciones familiares por hijo

Los trabajadores registrados cobrarán los siguientes montos, de acuerdo con el ingreso total del grupo familiar:

Hasta $1.167.863: $75.433 por hijo.

Entre $1.167.863 y $1.712.784: $50.884.

Entre $1.712.784 y $1.977.464: $30.777.

Entre $1.977.464 y $6.184.406: $15.881.

Asignación por hijo con discapacidad

Los valores generales serán:

Ingresos familiares de hasta $1.167.863: $245.597.

Ingresos superiores a $1.167.863 y hasta $1.712.784: $173.745.

Ingresos superiores a $1.712.784: $109.656.

Montos para monotributistas

Las asignaciones por hijo y prenatal para contribuyentes del Monotributo quedarán determinadas según cada categoría:

Categoría A: $75.433.

Categoría B: $50.884.

Categoría C: $30.777.

Categorías D, E, F, G y H: $15.881.

Nacimiento, adopción y matrimonio

Las asignaciones de pago único también tendrán nuevos valores:

Nacimiento: $87.926.

Adopción: $525.682.

Matrimonio: $131.652.

Ayuda Escolar Anual: $55.672.

La normativa establece además que, cuando uno de los integrantes del grupo familiar tenga ingresos superiores a $3.092.203, la familia quedará excluida del cobro de asignaciones, aunque la suma total de los ingresos no supere el límite general.

La actualización también comprende a veteranos de guerra, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino y titulares de la prestación por desempleo.