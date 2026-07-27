El precio internacional del petróleo registró una fuerte caída este lunes 27 de julio y se ubicó en torno a los US$87 por barril, ante nuevas señales de distensión en el conflicto de Medio Oriente.

Durante las operaciones de la jornada, el barril de Brent —referencia para el mercado argentino— retrocedía cerca de un 5% y volvía a perforar la barrera de los US$90.

Analistas internacionales atribuyeron el movimiento a la decisión de Estados Unidos de pausar, por segunda noche consecutiva, sus ataques militares contra Irán. Sin embargo, se trata de una interpretación del mercado y no de una confirmación sobre el final del conflicto.

La menor tensión también generó una reacción positiva en las principales bolsas internacionales, mientras que redujo la presión sobre los precios de la energía.

El mercado petrolero mostró fuertes variaciones durante las últimas semanas, condicionado por la evolución del conflicto y el temor a posibles interrupciones en el suministro.

En la Argentina, una baja sostenida del crudo podría aliviar los costos internacionales, aunque no implica necesariamente una reducción inmediata en el precio de las naftas. La cotización del dólar, los impuestos y las decisiones de las petroleras también influyen sobre los valores en los surtidores.