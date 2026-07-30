El Gobierno nacional modificó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causas para prohibir el ingreso al país o cancelar la residencia de ciudadanos extranjeros.

La decisión fue formalizada a través del Decreto 681/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este jueves 30 de julio en el Boletín Oficial. La medida comenzará a regir el viernes 31 de julio.

La norma alcanza a quienes hayan dirigido mensajes de odio, de manera oral o escrita, o incitado a ejercer violencia contra el pueblo argentino o contra una persona por su nacionalidad argentina.

También incluye a extranjeros que hayan realizado, participado o promovido actos considerados como un ultraje contra los símbolos patrios nacionales.

El decreto aclara que no podrán ser sancionadas bajo estas disposiciones las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas que formen parte del ejercicio legítimo de los derechos constitucionales.

En el caso de las personas que ya residan en la Argentina, la aplicación de la nueva causal podrá derivar en la cancelación de su residencia. Posteriormente, Migraciones podrá ordenarles abandonar el país dentro de un plazo determinado o disponer su expulsión, de acuerdo con las circunstancias personales y los hechos analizados.

En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo sostuvo que aumentaron los mensajes de odio y los actos de hostilidad contra los argentinos, su cultura y su identidad nacional. Sin embargo, el documento oficial no detalla episodios específicos ni individualiza a las personas que habrían protagonizado esas acciones.

El Gobierno argumentó además que la medida no busca limitar las críticas o el debate público, sino establecer condiciones para la admisión y permanencia de extranjeros dentro del territorio nacional.

Al tratarse de un DNU, el decreto deberá ser enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, encargada de analizar su validez y elevar un dictamen para el tratamiento de ambas cámaras.

La disposición tiene alcance en todo el territorio argentino y podrá aplicarse en los trámites migratorios de ingreso, residencia y permanencia en el país.