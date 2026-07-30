El presidente Javier Milei encabezará este jueves 30 de julio, desde las 20, una cadena nacional para presentar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

La iniciativa será una de las principales propuestas económicas que el Gobierno enviará al Congreso durante la nueva etapa de actividad legislativa. Desde la Casa Rosada señalaron que el objetivo central será modificar las funciones, las autoridades y los mecanismos de financiamiento de la entidad monetaria.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el mensaje será grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Milei estaría acompañado por integrantes del equipo económico que participaron en la elaboración del proyecto, aunque la composición final de la presentación no fue confirmada oficialmente.

Entre los funcionarios involucrados aparecen el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Los principales cambios que propone el Gobierno

Uno de los ejes será establecer que el objetivo prioritario del Banco Central sea preservar el valor de la moneda. Actualmente, la Carta Orgánica señala que el organismo debe promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

El proyecto también buscará prohibir que el Banco Central financie al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria y evitar la creación de letras intransferibles utilizadas para asistir financieramente al Estado.

Otro punto será reforzar la estabilidad de las autoridades del organismo. Para eso, se establecerían mayores exigencias para remover al presidente y a los integrantes del directorio, con la intención declarada de reducir la influencia de los cambios políticos sobre la conducción monetaria.

La propuesta contemplaría, además, restricciones para distribuir utilidades del Banco Central. Las transferencias solo podrían realizarse en situaciones excepcionales previstas por la ley, como determinados escenarios de deflación.

Finalmente, el Ejecutivo pretende incorporar un régimen de responsabilidades y sanciones para los funcionarios que autoricen el financiamiento del déficit fiscal mediante emisión monetaria.

El proyecto deberá pasar por el Congreso

La presentación de Milei no implicará una modificación inmediata del funcionamiento del Banco Central. La iniciativa deberá ser enviada a la Cámara de Diputados y atravesar el correspondiente debate legislativo antes de convertirse en ley.

El oficialismo necesitará negociar apoyos con bloques aliados y sectores de la oposición para aprobar una reforma que modifica aspectos centrales de la política monetaria argentina.

El debate tendrá alcance nacional y será relevante para provincias productivas como Santa Fe, debido a que las decisiones vinculadas con la moneda, la inflación, el crédito y el sistema financiero afectan directamente la actividad comercial, industrial y agropecuaria.