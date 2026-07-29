El Gobierno nacional mantiene demorada la reforma electoral enviada al Congreso y concentra sus esfuerzos políticos en una serie de iniciativas económicas. Mientras tanto, continúa negociando con los gobernadores para definir qué sucederá con las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, conocidas como PASO.

A más de tres meses de la presentación del proyecto, la propuesta oficial todavía está lejos de llegar al recinto. Desde la Casa Rosada reconocen que, por el momento, la prioridad está puesta en conseguir respaldo legislativo para las medidas vinculadas con el programa económico.

Entre los proyectos que el Ejecutivo busca impulsar se encuentran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los cambios en el régimen de Inocencia Fiscal, un paquete destinado a reforzar la protección de la propiedad privada y la modificación del régimen de Zona Fría.

La reforma del Banco Central será presentada este jueves 30 de julio por el presidente Javier Milei y su equipo económico. Más adelante, el Gobierno también pretende discutir un mecanismo que permita aplicar un “apagón” o cierre parcial de áreas del Estado cuando se agoten las partidas del Presupuesto nacional.

La eliminación de las PASO genera resistencia

Uno de los principales obstáculos para la reforma electoral es la intención del oficialismo de eliminar las PASO. La propuesta genera resistencia entre algunos bloques aliados y mandatarios provinciales, que consideran a las primarias una herramienta importante para ordenar las internas partidarias.

Ante la falta de consenso, el Gobierno analiza diferentes alternativas. Una posibilidad es volver a suspender las PASO, como ocurrió en 2025. También se evalúa que las primarias pasen a ser optativas o que se permita el uso de listas colectoras.

Hasta el momento no existe una definición oficial. La decisión dependerá de las negociaciones con las provincias y de los acuerdos electorales que puedan conformarse de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Negociaciones con los gobernadores

Para reunir los votos necesarios en el Congreso, la Casa Rosada mantiene conversaciones con gobernadores de diferentes espacios políticos, con excepción de los sectores más duros del kirchnerismo.

En ese marco, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tienen previsto viajar la próxima semana a Chaco para reunirse con el gobernador radical Leandro Zdero.

Santilli también recibiría en la Casa Rosada a los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Elías Suárez, de Santiago del Estero.

El oficialismo calcula que podría alcanzar el respaldo de al menos 13 mandatarios provinciales. Sin embargo, ese acompañamiento no estaría asegurado para todos los puntos de la reforma electoral, especialmente para la eliminación definitiva de las primarias.

Por el momento, el Gobierno busca sostener abiertas las negociaciones, pero admite que la discusión electoral quedará postergada hasta que avance la agenda económica en el Congreso.