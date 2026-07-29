Darío Genua continúa al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, pese a las versiones que durante las últimas dos semanas anticiparon su salida del Gobierno nacional.

Según fuentes oficiales, nadie le solicitó formalmente la renuncia y el funcionario mantuvo su actividad habitual, incluso después de que su área quedara bajo la dependencia directa de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli.

El cambio fue establecido mediante el Decreto 581, que también colocó bajo la conducción del jefe de Gabinete a organismos y empresas estatales como el Ente Nacional de Comunicaciones, Arsat y Correo Argentino.

Dentro de La Libertad Avanza señalaron que la modificación fue acordada entre Santilli y el asesor presidencial Santiago Caputo, con el objetivo de reorganizar la estructura y evitar nuevos conflictos internos.

Sin embargo, desde el entorno de Santilli remarcaron que el jefe de Gabinete tendrá libertad para tomar decisiones sobre esas áreas. Indicaron que pretende ordenar la estructura que quedó bajo su órbita y conformar un equipo propio para la nueva etapa de gestión.

Por el momento, el Gobierno no confirmó la salida de Genua ni definió quién podría ocupar su lugar.

“Esa decisión todavía no fue tomada. Diego va a conformar el equipo que considere más conveniente para esta nueva etapa del Gobierno”, señalaron fuentes cercanas al jefe de Gabinete.

También aclararon que cualquier modificación será informada oficialmente cuando se encuentre resuelta.

Las especulaciones políticas

En la Casa Rosada circulan distintas interpretaciones sobre los movimientos realizados por Santilli. Una versión sostiene que el jefe de Gabinete busca fortalecer su vínculo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio de las diferencias internas que mantiene con Santiago Caputo.

Esa interpretación, sin embargo, no fue confirmada oficialmente.

Fuentes libertarias también advirtieron que la elección de un eventual reemplazante para Genua no será sencilla. El cargo requiere conocimiento sobre áreas sensibles del Estado y capacidad para administrar recursos limitados.

“No pueden poner a cualquiera y todos lo saben”, aseguró una fuente del oficialismo.

Actividad oficial en medio de los rumores

Mientras circulaban versiones sobre su desplazamiento, Genua continuó desarrollando actividades como secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología.

El 17 de julio encabezó la firma de un convenio de cooperación técnica con la Asociación Argentina de Braford para desarrollar un programa de genómica bovina.

La iniciativa busca incorporar herramientas de innovación en la producción ganadera y mejorar la competitividad del sector.

Durante la actividad, Genua destacó la importancia de vincular el conocimiento científico con el sistema productivo y sostuvo que la innovación debe transformarse en soluciones concretas para el país.