La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que realizará una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para cuestionar la condena dictada en su contra por la causa Vialidad.

La exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Actualmente cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.

Para avanzar con la instancia internacional, Cristina Kirchner convocó al abogado brasileño Rafael Valim, quien participó de la defensa del actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la causa Lava Jato.

También integrará el equipo Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El anuncio fue realizado mediante una columna publicada en medios internacionales bajo el título “Yo, Cristina, en defensa de los derechos fundamentales y de la democracia”.

En el texto, la exmandataria sostuvo que durante el proceso judicial se produjeron irregularidades que, según su postura, vulneraron las garantías del debido proceso. También volvió a declararse inocente y calificó la condena como un intento de excluirla de la actividad política.

“Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos”, afirmó.

Cristina Kirchner planteó que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos representa una forma de “proscripción” y aseguró que su situación no afecta solamente sus derechos individuales, sino también la posibilidad de los ciudadanos de elegir libremente a sus representantes.

La expresidenta también recordó el atentado que sufrió el 1° de septiembre de 2022 frente a su departamento en el barrio porteño de Recoleta. Consideró que aquel episodio demostró el nivel de violencia política existente en el país.

Según explicó, la presentación realizada ante la ONU busca que el organismo internacional analice si durante el juicio se respetaron las garantías establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que fue ratificado por la Argentina.

“Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de derecho pone a disposición de los ciudadanos”, expresó.

Cristina Kirchner aclaró que no reclama privilegios ni excepciones, sino una revisión del proceso de acuerdo con los estándares internacionales de imparcialidad, independencia judicial y protección de los derechos fundamentales.

La presentación abre una nueva etapa internacional en la estrategia judicial de la exmandataria y vuelve a instalar el debate político sobre su condena, la inhabilitación para ocupar cargos públicos y el funcionamiento de la Justicia argentina.