Un hombre de 33 años, identificado por sus iniciales GAP, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por el presunto abuso sexual de una adolescente de su entorno en San Gregorio, departamento General López.

La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Lorena Garini durante una audiencia realizada en los tribunales de Rufino. El pedido había sido presentado por la fiscal Rafaela Florit, representante del Ministerio Público de la Acusación.

Según informó la Fiscalía, la magistrada consideró que existía peligro de entorpecimiento probatorio. Entre las medidas pendientes se encuentra la entrevista de la adolescente mediante el sistema de cámara Gesell.

De acuerdo con la imputación fiscal, el hecho investigado habría ocurrido el viernes 10 de julio, alrededor de las 13, en una vivienda que un amigo le había prestado al acusado. El propietario del inmueble no se encontraba en el lugar.

La fiscal sostuvo que el hombre había quedado a solas con la adolescente y con un bebé familiar de ambos. En esas circunstancias, presuntamente se habría aprovechado de estar a cargo del cuidado de la menor para abusar sexualmente de ella.

La representante del MPA indicó que, después del episodio, la adolescente logró enviarle un mensaje a una mujer de su confianza para pedirle ayuda. Esa persona se comunicó con otro integrante del entorno de la víctima, quien intervino para que la adolescente y el bebé fueran trasladados a otro lugar.

La Fiscalía también aseguró que, durante el traslado, el imputado le habría pedido reiteradamente a la víctima que no contara lo sucedido y le habría dicho que, en caso de hacerlo, él iría preso.

Al hombre se le atribuyó la autoría del delito de abuso sexual simple agravado por la guarda.

La causa continúa en etapa de investigación. La prisión preventiva es una medida cautelar y no implica una condena, por lo que el imputado conserva su estado de inocencia hasta que exista una sentencia judicial firme.