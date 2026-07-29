La interna de La Libertad Avanza sumó un nuevo episodio luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada nacional Lilia Lemoine protagonizaran un duro intercambio en redes sociales por los salarios de los senadores.

La discusión comenzó cuando Lemoine cuestionó la diferencia entre las dietas de los integrantes de ambas cámaras del Congreso y responsabilizó a Villarruel por el incremento registrado en el Senado.

“En 2026 los senadores ganan $12 millones y los diputados ganan $6 millones”, sostuvo la legisladora. Además, aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvo una política de austeridad, mientras que Villarruel habría permitido el aumento en la Cámara alta.

La vicepresidenta había reiterado previamente que no posee facultades para fijar los sueldos de los legisladores. Según explicó, las dietas son establecidas por los propios senadores y no dependen de una decisión personal de quien preside el cuerpo.

Villarruel respondió a las críticas con un mensaje dirigido contra Lemoine, a quien calificó como “señora cerebro de microbio”. También la acusó de participar en campañas mediáticas y de realizar actividades políticas contra el Gobierno.

La diputada volvió a contestar y llamó “kukacruel” a la vicepresidenta. Además, la vinculó políticamente con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, aunque no presentó elementos que respaldaran esa acusación.

El enfrentamiento volvió a mostrar la distancia existente entre Villarruel y el sector de La Libertad Avanza más cercano al presidente Javier Milei. Ambas dirigentes ya habían mantenido otros cruces públicos por decisiones legislativas y diferencias internas dentro del oficialismo.

La discusión por las dietas tiene alcance nacional, ya que involucra el uso de fondos públicos y el funcionamiento del Congreso. También genera repercusiones entre los representantes de Santa Fe y el resto de las provincias que integran la Cámara alta.