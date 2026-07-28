El presidente Javier Milei llegó este martes a Lima para participar de los actos oficiales por la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú.

El mandatario argentino había partido el lunes por la noche, acompañado por integrantes de su comitiva oficial. Su visita se desarrollará durante una jornada marcada por reuniones diplomáticas y actividades protocolares.

Según la agenda difundida, Milei mantendrá un encuentro bilateral con Fujimori antes de la ceremonia central. La reunión estará orientada a analizar la relación entre ambos países y las posibilidades de cooperación durante la nueva administración peruana.

La juramentación se realizará en el Congreso de la República, donde Fujimori asumirá formalmente la Presidencia para el período 2026-2031 y brindará su primer mensaje ante los legisladores.

Durante la tarde, Milei será distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Martín de Porres. Está previsto que el mandatario argentino pronuncie unas palabras luego de recibir el reconocimiento.

La ceremonia de transmisión de mando reunirá a presidentes y representantes de distintos países. Entre los mandatarios invitados se encuentran dirigentes de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Panamá, Bolivia, Uruguay y Honduras.

Fujimori llegó a la Presidencia luego de imponerse en una ajustada segunda vuelta electoral. Su llegada al poder representa el regreso del fujimorismo al gobierno peruano y el inicio de un nuevo escenario político en la región.

Para la Argentina, la visita representa una oportunidad de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales con Perú. El encuentro también será observado por su posible impacto en la conformación de nuevos acuerdos políticos entre gobiernos latinoamericanos.