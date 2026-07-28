Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Córdoba, Martín Llaryora; y Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunirán este martes 28 de julio en la ciudad cordobesa de San Francisco para avanzar en una agenda común de la Región Centro.

Durante el encuentro se inaugurará la nueva sede administrativa del bloque interprovincial, que funcionará en el edificio del ex Banco de Córdoba, ubicado en el Centro Cívico de la ciudad.

La elección de San Francisco también tiene un valor estratégico por su cercanía con Santa Fe y por su vinculación con una de las principales zonas productivas y agroindustriales del país.

Entre Ríos asumirá la presidencia

La jornada incluirá el traspaso de la presidencia pro témpore de la Región Centro. Entre Ríos tomará la conducción que hasta el momento estaba en manos de Córdoba.

Los tres mandatarios tienen previsto firmar acuerdos relacionados con energía, producción, seguridad e integración regional.

Uno de los principales puntos será el desarrollo de un corredor de biomovilidad y el reclamo por obras pendientes en distintos gasoductos.

También se buscará unificar las normas para la habilitación de trabajadores que utilizan implementos fitosanitarios y drones. La agenda incluye, además, la interoperabilidad de los registros de personas jurídicas y la homologación de requisitos para las contrataciones estatales.

Producción y coordinación ante El Niño

En materia productiva, los gobernadores abordarán un acuerdo entre San Francisco, Esperanza y Nogoyá para fortalecer la actividad lechera.

También analizarán el impacto que podría generar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur sobre las empresas de las tres provincias, especialmente frente a posibles medidas paraarancelarias.

Otro de los temas será la coordinación de los organismos de Protección Civil ante el fenómeno de El Niño. Las provincias compartirán información proveniente de sus observatorios hidrometeorológicos y trabajarán en protocolos conjuntos.

Además, se prevé avanzar en hermanamientos entre localidades de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Reclamo por retenciones e Hidrovía

Según voceros de la organización, Pullaro y Llaryora reiterarán ante el Gobierno nacional el pedido de una reducción sostenida de las retenciones que afectan a la producción agrícola.

Los gobernadores también plantearán la necesidad de que las provincias ribereñas tengan una mayor participación en el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Frigerio ya había expresado días atrás su posición durante una visita a la Exposición Rural de Palermo.

“Que eliminen las malditas retenciones, sin duda”, sostuvo el mandatario entrerriano.

El gobernador consideró que el campo representa uno de los principales motores de la recuperación económica argentina y afirmó que la reducción de los derechos de exportación debe ser una prioridad.

Para el sur de Santa Fe, la reunión resulta relevante por su impacto sobre la producción agropecuaria, la lechería, la infraestructura energética y el transporte de las exportaciones regionales.