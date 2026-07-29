La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García, participó en la ciudad cordobesa de San Francisco del recambio de autoridades de la Región Centro, el espacio de integración conformado por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

Durante la ceremonia, el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio asumió la presidencia pro témpore del bloque regional, en reemplazo del mandatario cordobés Martín Llaryora. También estuvo presente el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

García destacó la importancia de la coordinación entre las tres provincias y sostuvo que la Región Centro constituye “un gran ejemplo de federalismo para el país”.

“No es fácil que tres provincias con tres signos políticos diferentes digan presente para defender a los que producen, a los que trabajan y a los que generan el desarrollo en el país cuando la Nación da la espalda”, afirmó la legisladora santafesina.

Reclamos por las rutas nacionales

Durante su intervención, García cuestionó al Gobierno nacional por la falta de inversión en infraestructura, la paralización de obras públicas y la distribución de los recursos hacia las provincias.

Uno de los principales puntos del reclamo fue el estado de las rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino. La dirigente mencionó especialmente las rutas nacionales 11 y 33, dos corredores estratégicos para el traslado de la producción y la conexión entre las localidades de la región.

El deterioro de la Ruta Nacional 33 representa un problema especialmente importante para el sur santafesino, ya que atraviesa el departamento General López y es utilizada diariamente por transportistas, trabajadores y vecinos.

García también recordó el reciente traspaso de la Ruta A012 a la provincia de Santa Fe. A partir de esa decisión, el Gobierno provincial deberá afrontar con recursos propios las tareas de mantenimiento y recuperación de esa traza.

La legisladora señaló que el mal estado de los corredores nacionales afecta la seguridad vial y genera dificultades para transportar la producción hacia los puertos del Gran Rosario.

Retenciones, alimentos y el fenómeno de El Niño

Además de la infraestructura vial, García cuestionó las retenciones aplicadas al sector productivo y manifestó su preocupación por la flexibilización de los controles para el ingreso de alimentos.

También reclamó una planificación nacional frente al fenómeno climático de El Niño, al considerar que podría generar consecuencias en las provincias que integran la Región Centro.

“En el interior está el motor del desarrollo del país”, expresó la presidenta de la Cámara baja santafesina. En ese sentido, aseguró que las tres provincias continuarán impulsando políticas comunes relacionadas con la producción, la infraestructura y el crecimiento regional.

Durante la jornada también se firmó la constitución de la Casa de la Región Centro, que tendrá sede en San Francisco. Además, los gobernadores homenajearon a Jorge Obeid, Jorge Busti y Ramón Mestre, reconocidos como impulsores del proceso de integración regional.