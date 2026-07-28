La Fiscalía solicitó una condena de 17 años de prisión efectiva para un hombre de 57 años acusado de abusar sexualmente de su sobrina en Venado Tuerto.

El pedido fue presentado durante la audiencia preliminar realizada este martes, en la que también se requirió la elevación de la causa a juicio oral y público.

El acusado fue identificado por sus iniciales, R.P.P. La investigación está a cargo de la fiscal adjunta Luciana Del Grecco, integrante de la Unidad Fiscal Venado Tuerto.

Según la requisitoria de acusación, los hechos habrían ocurrido en reiteradas oportunidades entre 2021 y fines de 2024, cuando la víctima tenía entre 6 y 9 años.

La Fiscalía sostiene que el hombre convivía con la niña y estaba encargado de su guarda. Los episodios investigados habrían tenido lugar en una vivienda de Venado Tuerto.

El proceso penal comenzó formalmente con una audiencia imputativa celebrada el 9 de septiembre de 2025. Desde entonces, el Ministerio Público de la Acusación avanzó con la investigación hasta llegar a la instancia preliminar.

La conducta atribuida al acusado fue calificada como abuso sexual con acceso carnal, cometido en una cantidad indeterminada de oportunidades y agravado por la convivencia, la minoría de edad de la víctima y la condición de encargado de su guarda.

La acusación también incorporó el delito de corrupción de menores agravada, en concurso real.

Al fundamentar la pena solicitada, la Fiscalía sostuvo que el imputado habría estado en condiciones de comprender la ilegalidad de sus actos y actuar de acuerdo con esa comprensión.

Luego de la audiencia, el tribunal deberá resolver si acepta la acusación y dispone que el expediente avance hacia un juicio oral. En esa instancia se debatirá la responsabilidad penal del acusado, quien conserva su estado de inocencia hasta que exista una sentencia firme.