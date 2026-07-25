La agencia internacional Moody’s elevó la calificación crediticia de la provincia de Santa Fe de B3 a B2 y la ubicó entre las jurisdicciones argentinas con mejor evaluación financiera.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno santafesino, la nueva calificación coloca el perfil crediticio provincial por encima de la calificación soberana de Argentina.

El reporte destacó la fortaleza de los ingresos provinciales, la diversidad de su economía, la disponibilidad de recursos líquidos y una trayectoria sostenida de políticas fiscales prudentes.

Moody’s también señaló que Santa Fe mantiene un bajo nivel de endeudamiento y sólidos indicadores fiscales, aspectos que le permitieron sostener un resultado operativo favorable.

La evaluación se conoció luego de que Fitch Ratings también mejorara durante 2025 la valoración crediticia de la Provincia. Para el Gobierno provincial, ambos informes representan un reconocimiento internacional a la política económica desarrollada durante la gestión de Maximiliano Pullaro.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, sostuvo que la solvencia y la sostenibilidad financiera permiten que Santa Fe pueda buscar financiamiento en mejores condiciones.

“Esto nos permite acceder a financiamiento en condiciones más favorables para seguir impulsando las inversiones estratégicas y el desarrollo productivo que promueve el gobernador Maximiliano Pullaro”, afirmó.

Entre los elementos considerados por Moody’s también aparece la reciente emisión de bonos internacionales realizada por la Provincia, una operación que, según la calificadora, contribuye a fortalecer su perfil financiero.

El secretario de Política Económica, Pablo Gorbán, afirmó que la evaluación refleja la manera en la que Santa Fe administra sus recursos.

“La coherencia con la que Santa Fe administra sus recursos, basada en la transparencia, la prudencia fiscal y el cumplimiento de sus compromisos, se refleja en las evaluaciones que realizan las calificadoras internacionales sobre la provincia”, señaló.

Para el mediano plazo, Moody’s prevé que Santa Fe mantendrá su actual perfil crediticio, respaldado por sus fundamentos económicos y la continuidad de una política fiscal prudente.

La mejora resulta relevante para el sur santafesino porque una mejor calificación puede facilitar el acceso de la Provincia a financiamiento destinado a infraestructura, rutas, servicios públicos y proyectos productivos. Sin embargo, las condiciones y el destino de futuras operaciones deberán analizarse en cada caso.