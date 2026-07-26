A quince años de su primera utilización, la Boleta Única vuelve a ocupar un lugar central en el debate político de Santa Fe. La Legislatura provincial analiza cambios en el régimen electoral para adecuarlo a la Constitución reformada durante 2025.

El sistema se estrenó en las elecciones provinciales de 2011 y produjo un cambio inmediato: la fórmula que ganó la Gobernación no consiguió imponerse en la categoría de diputados provinciales.

En aquella elección, Antonio Bonfatti y Jorge Henn fueron elegidos gobernador y vicegobernador por el Frente Progresista. Sin embargo, la lista de diputados encabezada por María Eugenia Bielsa, del justicialismo, obtuvo la mayoría de 28 bancas.

Los otros 22 lugares quedaron distribuidos entre el Frente Progresista, con 15 representantes; Unión Pro Federal, con seis; y Movimiento Sur, con uno. El justicialismo también conservó el control del Senado provincial, una situación que se mantuvo hasta 2023.

El escenario volvió a repetirse en 2019. Omar Perotti y Alejandra Rodenas ganaron la elección para conducir el Ejecutivo, pero el Frente Progresista obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados.

El voto cruzado

La Boleta Única concentra en un documento oficial todas las opciones electorales de una categoría. La autoridad de mesa entrega la boleta al votante, quien marca su elección con una lapicera dentro del box y luego la deposita directamente en la urna.

Santa Fe utiliza una boleta diferente para cada categoría. Este esquema facilita el denominado “voto cruzado”, mediante el cual una persona puede elegir candidatos de distintos partidos para gobernador, diputados, senadores, intendentes o concejales.

La separación de categorías redujo el tradicional efecto arrastre de las boletas partidarias y aumentó el peso de cada candidato. También influyó la incorporación de fotografías, que en muchos casos otorgaron mayor visibilidad a las personas que a las fuerzas políticas que representaban.

Un sistema impulsado desde la Legislatura

Uno de los principales impulsores de la Boleta Única fue el entonces diputado provincial Pablo Javkin, actual intendente de Rosario. La iniciativa fue sancionada a fines de 2010 y comenzó a aplicarse tanto en las elecciones primarias como en las generales de 2011.

Durante su reglamentación ya existieron diferencias sobre la cantidad de boletas que debía recibir cada elector. Algunos legisladores radicales proponían utilizar tres: una para gobernador y diputados, otra para senadores y una tercera para autoridades municipales.

El Poder Ejecutivo provincial terminó estableciendo cinco boletas, una para cada categoría electoral.

El nuevo debate

La discusión volvió a tomar fuerza luego de la reforma constitucional, que eliminó la mayoría automática de 28 bancas para la lista ganadora en la Cámara de Diputados.

A partir de las próximas elecciones, los 50 lugares deberán distribuirse mediante el sistema D’Hondt. Esta modificación hará más difícil que un gobierno provincial obtenga mayoría propia en Diputados.

En ese contexto, la UCR presentó un proyecto que propone incluir en una misma boleta las categorías de gobernador, vicegobernador, diputados y senador provincial. En otra boleta quedarían intendentes y concejales.

El socialismo, en cambio, plantea mantener separadas las categorías provinciales y unir únicamente las de intendente y concejales.

Los diputados justicialistas impulsan la continuidad de las cinco boletas, aunque proponen que en las localidades con comisiones municipales se agrupen las autoridades locales en un mismo documento.

Representación y participación

Otro punto de discusión será el porcentaje mínimo de votos necesario para acceder al reparto de bancas en la Cámara de Diputados y en los concejos municipales.

Un piso electoral elevado limita la distribución a un menor número de partidos o alianzas. Un porcentaje más bajo facilita el ingreso de fuerzas minoritarias y amplía la representación política.

La definición tendrá impacto directo en ciudades y localidades del departamento General López, ya que determinará cómo se elegirán intendentes, concejales y legisladores provinciales.

La Legislatura deberá buscar un equilibrio entre un sistema que ya fue adoptado por los ciudadanos, la necesidad de fortalecer los partidos políticos y el objetivo de ampliar la participación electoral.