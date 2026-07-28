La Municipalidad de Villa Cañás inició una nueva etapa de la construcción de dársenas sobre la Ruta Provincial N.º 94, esta vez en la intersección con avenida 64.

Los trabajos son ejecutados por la Secretaría de Obras Públicas municipal, con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe y la Dirección Provincial de Vialidad.

La intervención tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, facilitar las maniobras de los conductores y optimizar la circulación vehicular en uno de los sectores de ingreso y salida de la ciudad.

Las tareas comprenden el movimiento y la nivelación del suelo, además de la colocación de hormigón elaborado para avanzar con la conformación de la nueva infraestructura vial.

Como complemento, está prevista la pavimentación de la bajada de avenida 64. Esta mejora permitirá ofrecer mejores condiciones de circulación y mayor seguridad para quienes transitan habitualmente por el lugar.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál será el plazo estimado para la finalización de los trabajos.