Un niño de cuatro años murió este lunes como consecuencia de un incendio registrado en una vivienda de la ciudad de Santa Fe. Su hermano, de 11 años, logró salir con la ayuda de vecinos y fue trasladado al Hospital de Niños.

El hecho ocurrió durante la mañana en una casa ubicada en Regis Martínez al 3700, en el barrio Schneider. El aviso al servicio de emergencias 911 se produjo alrededor de las 10.40.

Bomberos Zapadores, efectivos policiales y personal médico trabajaron en el lugar. Cuando llegaron los equipos de emergencia, las llamas ya habían alcanzado gran parte de la propiedad.

Antes del arribo de los rescatistas, vecinos de la zona escucharon pedidos de auxilio y se acercaron para intentar ayudar a los dos hermanos que se encontraban dentro de la vivienda.

Uno de los hombres logró rescatar al niño de 11 años, aunque sufrió lesiones en sus manos durante el procedimiento. Pese a los intentos, no pudieron ingresar hasta el sector donde se encontraba el menor de cuatro años, quien murió dentro de la casa.

Una vecina y amiga de la familia contó que su esposo fue quien sacó al hermano mayor. “Está llorando porque se siente mal por no poder sacar al más chiquito”, relató al medio Aire de Santa Fe.

Además, explicó que el hombre ingresó al domicilio al advertir que uno de los niños permanecía atrapado. “Cuando mi marido se da cuenta de que el nene está adentro, se tiró, pero se prendió fuego las manos”, señaló.

El estado de salud del hermano mayor

Desde el Hospital de Niños informaron que el chico de 11 años ingresó en buen estado general. No presentaba quemaduras ni signos de intoxicación por monóxido de carbono.

Sin embargo, los médicos resolvieron dejarlo internado en el área de Cuidados Especiales para controlar su evolución física y brindarle acompañamiento psicológico tras el episodio.

Personal de la Policía de Investigaciones y peritos de Bomberos realizaron fotografías, mediciones y el relevamiento de diferentes elementos dentro de la propiedad.

Las pericias continuarán para establecer cómo comenzó el incendio. Hasta el momento, las causas que originaron el fuego no fueron informadas oficialmente.