Diputados recorrieron las cárceles de Coronda y Piñero

La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Santa Fe recorrió las unidades penitenciarias de Coronda y Piñero para conocer las condiciones de funcionamiento de ambos establecimientos y supervisar la construcción del nuevo penal destinado a personas condenadas por delitos de alto perfil.

La delegación estuvo encabezada por el presidente de la comisión, Walter Ghione, y fue acompañada por la secretaria de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Lucía Masneri, además de autoridades del Servicio Penitenciario y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias.

La actividad comenzó en la cárcel de Coronda, donde los legisladores visitaron dos pabellones y el sector de cocina. Durante el recorrido también mantuvieron intercambios con personas detenidas, quienes plantearon diferentes inquietudes relacionadas con la situación dentro del establecimiento.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a Piñero. Allí recorrió uno de los pabellones destinados a detenidos considerados de alto perfil y conoció el funcionamiento del centro de monitoreo de la unidad penitenciaria.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la visita a la construcción del nuevo penal de máxima seguridad, denominado “El Infierno”, donde serán alojados condenados vinculados con delitos complejos y organizaciones criminales.

Ghione aseguró haber quedado “maravillado” por la magnitud del proyecto y destacó las características de seguridad de la obra, que contempla muros de hasta nueve metros de altura para reducir las posibilidades de fuga.

“Son mil personas trabajando en la construcción del penal y eso nos asombró a todos los legisladores”, afirmó el diputado. Según detalló, la obra genera alrededor de 1.000 puestos de trabajo directos y otros 1.000 indirectos.

El legislador también remarcó la importancia de la inversión pública en infraestructura penitenciaria, especialmente en un contexto en el que la provincia busca reforzar su política de seguridad y ampliar la capacidad de alojamiento de internos de alto riesgo.

La visita se realizó en el marco de las atribuciones de la Comisión de Derechos y Garantías, que tiene facultades para inspeccionar cárceles, alcaldías, comisarías, jefaturas policiales y otros lugares donde permanezcan personas privadas de su libertad.

Además de Ghione, integran la comisión Claudia Balagué, Gisel Mahmud, José Corral, Celia Arena, Emiliano Peralta y Leonardo Calaianov. Peralta no participó del recorrido por razones personales. También se sumaron otros diputados provinciales.